NEW YORK - Bursa saham Wall Street berakhir lebih tinggi pada Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah berayun liar, sehari sesudah Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 jatuh ke dalam wilayah koreksi.



Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 330,44 poin atau 1,38% menjadi ditutup di 24.190,90 poin. Sedangkan Indeks S&P 500 meningkat 38,55 poin atau 1,49% menjadi berakhir di 2.619,55 poin. Serta Indeks Komposit Nasdaq bertambah 97,33 poin atau 1,44% menjadi ditutup di 6.874,49 poin.

Pada Kamis (8/2/2018), saham-saham AS anjlok, dengan Dow tenggelam lebih dari 1.000 poin, karena kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS terus membebani pasar.

Indeks Dow dan S&P 500 mencatat penurunan 10% dari posisi tertinggi pada penutupan Kamis, mengindikasikan sebuah koreksi pasar menurut definisi tradisional Wall Street.

Ini adalah kedua kalinya Dow turun lebih dari 1.000 poin dalam satu minggu. Pada Senin (5/2/2018), indeks saham-saham unggulan (blue-chips) itu merosot 1.175,21 poin atau 4,60%.

Para investor juga terus memantau kemajuan rancangan undang-undang pengeluaran pemerintah AS. Layanan-layanan tidak penting pemerintah AS dihentikan semalam namun dibuka kembali pada Jumat (9/2/2018) pagi setelah Kongres menyetujui RUU pengeluaran sementara dua tahun sebesar USD400, yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada Jumat pagi.



Dalam berita perusahaan keamanan perangkat lunak, FireEye, Inc. sahamnya melonjak 9,35% menjadi USD15,44. Ini setelah perusahaan melaporkan profitabilitas kuartal pertamanya.

Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 pada kuartal-IV 2017 diperkirakan meningkat 14,7% (year on year/yoy), sementara pendapatan mereka diperkirakan meningkat sebesar 8,0%.



Untuk minggu ini, ketiga indeks utama mengalami kerugian besar, dengan Dow, S&P 500 dan Nasdaq masing-masing merosot 5,21%, 5,16% dan 5,06%.

