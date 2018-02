NEW YORK - Harga minyak dunia turun tajam pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah data menunjukkan kenaikan jumlah rig minyak di Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes Rig AS yang diklasifikasikan sebagai pengeboran minyak naik 26 rig menjadi 791.

Peningkatan produksi AS dan dolar AS yang menguat juga telah menimbulkan tekanan pada harga minyak di tengah aksi jual pasar keuangan yang luas.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman Maret, turun USD1,95 menjadi menetap di USD59,20 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman April, turun USD2,02 menjadi ditutup pada USD62,79 per barel di London ICE Futures Exchange. (yau)

(rhs)