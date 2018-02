JAKARTA - Publik sangat familiar dengan sosok Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berbagai kebijakan Trump terutama dari sisi ekonomi sangat berpengaruh bagi perekonomian global.

Akan tetapi, selain Trump, ada satu sosok yang sangat berpengaruh bagi perekonomian global, yaitu Janet Yellen. Bagi mereka yang berkecimpung di dunia perekonomian atau mengikuti perkembangan isu ekonomi, tentunya sangat paham dengan Janet Yellen.

Namun, tak sedikit masyarakat awam yang jarang mendengar atau belum pernah mendengar nama Janet Yellen.

Lalu siapakah sebenarnya Janet Yellen?

Janet Yellen adalah mantan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed). Yellen, resmi mengakhiri masa tugasnya memimpin bank sentral pada 6 Februari 2018.

Sama halnya dengan Bank Indonesia, The Fed memiliki tugas utama untuk mengatur kebijakan moneter Amerika Serikat. Namun, sebagai negara adikuasa, kebijakan yang dikeluarkan The Fed seringkali membawa pengaruh secara global. Di sinilah peran penting seorang Janet Yellen.

Janet Yellen adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai Gubernur The Fed.

Karirnya sebagai Gubernur The Fed dimulai pada Oktober 2013, ketika Presiden AS kala itu, Barack Obama mengajukan namanya sebagai calon Gubernur The Fed, menggantikan Ben Bernanke sebagai Gubernur The Fed. Pada konferensi pers Gedung Putih, Presiden Obama memuji Yellen memiliki penilaian yang baik dan mengatakan bahwa Yellen mengetahui bagaimana membangun konsensus.

Pada Januari 2014, Janet Yellen resmi menduduki kursi nomor satu di The Fed setelah mengalahkan Ben Bernanke dengan 56 banding 26 suara di Senat AS. Kemenangan itu membuatnya menjadi wanita pertama yang memimpin bank sentral Amerika Serikat.

Selama masa jabatannya, tingkat pengangguran AS turun dari 6,7% menjadi 4,1%, sebagian tidak lepas dari upaya Yellen untuk terus mendorong perekonomian. Selain itu, sebagai pemimpin The Fed, Yellen berhasil melahirkan kebijakan yang tidak memicu kepanikan perekonomian global, sehingga ekonomi global perlahan-lahan membaik sejak runtuhnya ekonomi dunia pada krisis keuangan tahun 2008.

Setelah Donald Trump menjadi orang nomor satu di AS, Yellen juga mendapatkan pujian atas kinerjanya. Akan tetapi, meskipun memiliki hubungan baik, Trump pada awal November 2017 mengumumkan bahwa dia mencalonkan Jerome Powell sebagai calon incumbent untuk menggantikan Yellen setelah berakhir masa jabatannya. Kurang dari tiga minggu kemudian, Yellen mengajukan surat pengunduran diri.

Wanita yang lahir di Brooklyn, New York, pada 13 Agustus 1946, ini memiliki nama lengkap Janet Louise Yellen. Dia mengeyam pendidikan sekolah tinggi di Hamilton Fort. Jiwa kepemimpinan Yellen muda sudah tampak saat dia menjabat sebagai pemimpin redaksi koran sekolah dan menjadi pembaca pidato perpisahan kelas dia lulus pada tahun 1963.

Lulus sekolah tinggi, Yellen melanjutkan ke Brown University, di mana ia memperoleh gelar sarjana ekonomi pada tahun 1967. Yellen mendapatkan gelar doktornya di Universitas Yale. Setelah menyelesaikan gelar Ph.D. pada tahun 1971, ia menghabiskan beberapa tahun sebagai asisten profesor di Universitas Harvard. Setelah menghabiskan sebagian besar karier awalnya dalam dunia akademis, Yellen menjejakan karir pertamanya di Federal Reserve tahun 1970-an, di mana dia menjadi seorang ekonom selama satu tahun sebelum akhirnya kembali ke akademisi. Dari tahun 1978 sampai 1980, ia tinggal di luar negeri, menjadi dosen di London School of Economics and Political Science. Dia juga sempat bergabung di University of California, Berkeley. Selanjutnya, Yellen kembali ke AS untuk bertugas sebagai Dewan penasihat Gedung Putih sebagai penasihat ekonomi dari tahun 1997 hingga 1999. Saat itu, Yellen seringkali berhadapan dengan Presiden Bill Clinton. Pada tahun 2004 dia menjadi Presiden dan CEO dari Federal Reserve Bank San Francisco. Saat itu, dia menampilkan kinerja yang luar biasa, serta memiliki wawasan yang tinggi bagi perekonomian AS. Bahkan dia menjadi salah satu ekonom yang untuk meramalkan krisis 2008. Selanjutnya, Yellen menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve pada 2010, dan empat tahun kemudian, dia menjadi wanita pertama yang menjadi Gubernur The Fed. Meskipun memiliki peran penting dalam menekan tingkat pengangguran nasional AS selama masa jabatannya, Yellen mengumumkan pengunduran dirinya pada 2017 November, setelah Presiden Donald Trump mengungkapkan tidak akan mencalonkan dirinya untuk masa jabatan kedua. Yellen bertemu dengan suaminya, pemenang Hadiah Nobel ekonom dan Profesor UC Berkeley George Akerlof tahun 1970. Pasangan ini memiliki satu anak, Robert Akerlof. Selama kariernya, Yellen telah menulis banyak karya-karya dan publikasi, termasuk beberapa ditulis bersama dengan suaminya. Dia juga telah menerima berbagai penghargaan untuk kontribusinya di bidang ekonomi. Dia menjabat sebagai Fellow Guggenheim di pertengahan 1980-an dan menerima medali Wilbur Lucius Cross dari Universitas Yale pada tahun 1997.