JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati batal menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sebelumnya, bendahara negara ini diagendakan menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI usai tiba di Jakarta dari kegiatannya di Dubai pada Minggu (11/2/2018), kemarin. Rapat sendiri dijadwalkan mulai pada pukul 10.00 WIB di ruang rapat Komisi XI.

Kemudian agenda rapat dikabarkan bergeser menjadi jam 12.00 WIB. Kendati demikian, rapat pada akhirnya dibatalkan karena Sri Mulyani harus menghadiri Sidang Kabinet Paripurna membahas Rencana Kerja Pemerintah 2019 di Istana Negara.

Sidang kabinet dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 14.00 WIB. Oleh sebab itu, waktu rapat dengan DPR dinilai tidak cukup memenuhi pembahasan terlebih Menkeu harus mengejar waktu mengikuti sidang kabinet.

Dalam agenda ini, tadinya akan dibahas evaluasi kinerja penerimaan negara tahun 2017 dan rencana kerja penerimaan tahun 2018. Selain itu, diagendakan pula penjelasan pemerintah terkait rencana Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebelumnya, dalam kunjungannya kemarin ke Dubai, menteri yang akrab dipanggil Ani ini, mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di acara World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang Menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya dan mulai diberikan pada tahun 2016. Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young dan diselenggarakan oleh World Government Summit.

Dalam sambutannya, Menkeu menyampaikan, apresiasinya karena menjadi penerima pertama dari Asia untuk penghargaan tersebut. Dia mengatakan, bahwa penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya di bidang ekonomi.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, mendedikasikan penghargaan tersebut kepada 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.

“Berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil,” kata dia.

(kmj)