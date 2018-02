JAKARTA – Danai pembayaran utang dan pengembangan bisnis, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) bakal menerbitkan surat utang berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS) pada bulan ini. Golden Energy and Resources Ltd (GEAR), anak usaha DSSA yang berbasis di Singapura, berencana menerbitkan surat utang senilai USD 150 juta pada 14 Feburari mendatang. Surat utang dengan jangka waktu lima tahun ini menawarkan kupon sebesar 9% per tahun.

Susan Chandra, Corporate Secretary DSSA dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, nantinya dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk beberapa hal. Dimana sebesar USD50 juta untuk melunasi pinjaman dan sisanya untuk membiayai pengeluaran umum GEAR termasuk untuk membiayai rencana akuisisi, membentuk usaha patungan, serta investasi.

Disebutkan, GEAR menjaminkan kepemilikan saham dalam PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS). Menurut data RTI, GEAR memiliki 1,59 miliar saham atau setara 27% kepemilikan dalam GEMS. Sebanyak 86,87% kepemilikan perusahaan yang juga tercatat di Singapore Stock Exchange ini dimiliki oleh DSSA. Dalam situs resminya, GEAR merupakan perusahaan yang bergerak di sektor tambang batubara dan memiliki area pertambangan batubara seluas 38.165 hektare, yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jambi.

Belum lama ini, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk menurunkan modal di anak usaha PT Citra Alam Indah (CAI). Penurunan modal di anak perusahaan ini dipastikan tidak memiliki dampak terhadap kondisi keuangan perseroan. Sebelumnya, kepemilikan perusahaan di anak usaha tidak langsung itu mencapai 99% atau Rp106,69 miliar. Perusahaan ini menurunkan modal ditempatkan di CAI dari Rp 106,69 miliar menjadi Rp94,69 miliar. Ini usai diterimanya surat keputusan MenkumHAM no. AHU-0024330.AH.01.02.TAHUN 2017 tertanggal 2 Januari 2018.

Dian Swastatika menarik sebanyak 12.000 saham atau senilai Rp12 miliar. Saat ini pemilik saham CAI terdiri dari PT Bumi Kencana Eka Sejahtera yang memiliki 94,691 saham dan perusahaan dengan kepemilikan 1 saham. Sebagai informasi, perseroan belum lama ini melalui anak usahanya Golden Energy and Resources Limited menandatangani perjanjian pembelian saham dengan Westgold Resources Limited.

Pembelian ini mencakup 36 juta saham baru setara 10% saham dengan nilai transaksi AUD 66,96 juta dan transaksi dilakukan dalam tiga tahap hingga akhir bulan Januari 2018. Westgold merupakan perusahaan di bidang pertambangan emas yang melantai di Bursa Efek Australia. Pembelian tersebut nantinya akan didanai melalui fasilitas pinjaman perbankan dan dana internal anak usaha.

