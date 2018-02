NEW YORK - Wall Street dibuka naik hingga 1%. Bursa saham AS berusaha bangkit dari minggu terburuknya dalam 2 tahun terakhir.

Pada perdagangan premarket, Dow Jones naik 288 poin, S & P 500 naik 30 poin, Nasdaq naik 69 poin. Sementara itu, volatilitas masih relatif tinggi dan yield obligasi AS mencapai level tertinggi baru empat tahun.

Sebelumnya, indeks patokan S & P 500 ditutup naik 1,5% pada hari Jumat, namun, mingguannya berakhir hampir 9% di bawah level tertinggi sepanjang masa pada 26 Januari. Hal ini dikarenakan investor khawatir bahwa momok kenaikan inflasi akan menjamin kenaikan suku bunga pada tingkat yang lebih cepat- dari yang diperkirakan.

"Kontrak berjangka menunjuk pada kenaikan yang solid dalam upaya untuk melanjutkan kenaikan Jumat, meskipun imbal hasil Treasury 10 tahun AS mengetuk tingkat 2,9 persen," ujar kepala ekonom pasar First Standard Financial di New York, Peter Cardillo.

Ekuitas selama bertahun-tahun terlihat relatif menarik dibandingkan dengan yield rendah yang ditawarkan oleh obligasi, namun kenaikan yield Treasury telah mengurangi daya tarik saham, terutama dengan valuasi saham pada tingkat historis yang mahal.

Penyebaran spread antara imbal hasil obligasi dan imbal hasil perusahaan - saat ini sebesar 5,4 persen untuk indeks S & P 500 - mendorong perubahan alokasi aset antara ekuitas dan pendapatan tetap.

Itu, seiring dengan pembalikan taruhan pada volatilitas rendah menarik tiga indeks utama A.S. ke wilayah koreksi pekan lalu, yang diukur dengan penurunan 10 persen dari rekor tertingginya pada 26 Januari.

Sejak saat itu, S & P 500 kehilangan nilai pasar sebesar USD2,49 triliun sampai Kamis lalu, menurut S & P Dow Jones Indices.

Saham Caterpillar (CAT.N) naik 1,8 persen, sementara perusahaan pertahanan Boeing (BA.N), Raytheon (RTN.N) dan Lockheed Martin (LMT.N) juga sekitar 1,5 persen dalam perdagangan perdana.

General Dynamics (GD.N) naik 2,3 persen setelah kontraktor pertahanan A.S. mengatakan akan membeli CSRA pesaing yang lebih kecil (CSRA.N) sekitar $ 6,8 miliar. CSRA melonjak 32 persen.

(rzy)