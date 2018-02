SINGAPURA - Harga minyak mentah menguat pada awal pekan ini, pulih dari kerugian yang tajam. Pasar saham yang lebih tenang menemukan pijakan mereka, setelah jatuh dalam perdagangan kacau minggu lalu.

Meningkatnya produksi di Amerika Serikat (AS), telah merongrong upaya Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Rusia untuk memperketat pasar dan menopang harga.

Minyak mentah Brent berjangka LCOc1 berada naik 41 sen atau 0,7% ke USD63,20 per barel dari penutupan sebelumnya. Sementara harga minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI), CLc1 berada di USD59,68 per barel setelah naik 48 sen atau 0,8%.

Harga menguat setelah minyak mentah mencatat kerugian terbesar dalam dua tahun terakhir pada pekan ini, seiring pasar saham yang merosot. Namun dengan pasar saham AS yang rebound pada akhir pekan lalu, dan pasar Asia menguat pagi ini, para analis mengatakan bahwa minyak mentah juga mendapat sentimen positif.

Namun, pasar minyak masih menghadapi kenaikan produksi minyak AS yang telah meningkat di atas 10 juta barel per hari (bpd), menyalip eksportir utama Arab Saudi dan berada dalam jangkauan produsen utama Rusia.

Perusahaan energi AS menambah 26 rig minyak yang mencari produksi baru minggu ini, meningkatkan jumlah menjadi 791, tertinggi sejak April 2015. Output AS yang melonjak merongrong upaya yang dipimpin oleh OPEC dan Rusia untuk menahan produksi guna mendorong kenaikan harga.

