JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan kekesalannya saat membuka acara Forum Bisnis dan Investasi bidan perikanan di Auditorium Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Susi sangat menyangkan karena pada bisnis forum tersebut hanya dibahas mengenai regulasi-regulasi dan regulasi.

Padahal menurutnya, saat ini sudah sudah bukan waktunya lagi untuk berfikir mengeneai regulasi. Pasalnya, saat ini industri perikanan meskipun memiliki potensi yang besar namun belum tergarap secara maksimal.

"Mohon maaf kalau saya komplain pagi ini. Indonesia mencoba memperbaiki ekonomi kelautan dan perikanannya dengan policy-policy dan itu sudah bergerak, namun masalah masih banyak. Karena bisnisnya is not attached. Belum terkoneksi," ujarnya dalam acara Forum bisnis di Auditorium Kantor Kementerian KKP, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Oleh karenanya, dirinya meminta agar forum bisnis tersebut bukan hanya membuat policy saja. Melainkan juga bisa menjadi stimulus bagi para stekholder untuk mengembangkan bisnis di bidang perikanan.

"Sampai hari ini suasananya sampai pagi ini lebih kepada kayak seminar. Seminar sudah banyak. We don't need seminar anymore. We need to do something. Seringnya juga jauh-jauh kenapa enggak akrab dan dekat. Its'a Business buka birokrasi ini forum to trigger to Escalante ocouraging busniss to take a place," katanya.

"Yang jelas, keinginan saya dari dulu expenses yang ada di KKP ini bisa memutarkan ekonomi kelautan dan perikanan," tambah dia.

Selain itu, Susi juga menumpahkan kekesalannya kepada perusahaan BUMN yakni Perindo maupun Perinus yang belum bisa memanfaatkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sepanjang tiga tahun ini, pemerintah terus memerangi ilegal fishing untuk menyediakan lahan bagi para nelayan dan pengusaha agar mudah mendapatkan ikan.

Namun dalam prakteknya, perusahaan BUMN dan juga nelayan belum juga bisa bergerak maksimal. Menurutnya hasil tangkapan dan juga explorasi terhadap ikan-ikan yang ada di lautan Indonesia masih belum tergarap.

"Kita selesaikan perang llegal fishing. Ikan sudah banyak. Keluhan yang ada orang yang tangkap ikan susah cari pasar.Sementara itu di satu sisi, di Bitung sana masih teriak kita ada bahan baku kalau kapal asing tidak boleh jalan kita tidak punya bahan baku. Something ia not right (ini sesuatu yang tidak benar)," jelasnya.

Sementara itu, KKP juga telah membuat regulasi yang memberikan sumber daya yang lebih banyak dalam mendukung pengembangan usaha perikanan. Belum lagi dirinya pun telah berkoordinasi dengan pihak perbankan agar bisa menyalurkan pinjaman kepada pengusaha dan nelayan demi keberlangsungan bisnis perikanan.

"Ada juga bisnis interaksi, ada dari luar negeri, perbankan, yang ingin menjual produknya kepada para stakeholder. Di sini ada pengusaha yang butuh dana pinjaman untuk membesarkan usahanya. Perbankan punya dana yang bisa disalurkan ke pengusaha," tegasnya.

