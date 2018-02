JAKARTA - Pemerintah menaikkan fleksibilitas harga penyerapan gabah dari sebelumnya 10% di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kini menjadi 20%. Hal ini diputuskan melalui Rapat Koordinasi Terbatas (rakortas) oleh stakeholder terkait.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, keputusan ini ditetapkan karena harga gabah hingga saat ini masih belum turun. Hal ini pun menyulitkan penyerapan gabah dari petani.

"Sehingga rakortas menetapkan kami naikkan fleksibilitas sampai dengan 20%. Acuannya HPP pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015," ujar Enggar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Berdasarkan data Perum Bulog, HPP gabah kering panen di tingkat petani tercatat sebesar Rp3.700 per kilogram, gabah kering giling Rp4.650 per kilogram, dan beras sebesar Rp7.300 per kilogram.

Adapun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga gabah di tingkat petani pada Januari 2018 tercatat masih mengalami kenaikan. Rata-rata harga gabah kering panen sebesar Rp5.415 per kilogram atau naik 8,42% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara rata-rata harga gabah kering giling juga naik sebesar 7,07% menjadi Rp6.002 per kilogram.

Dia menyebutkan kebijakan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dalam rakortas. Kendati demikian, akan dilakukan peninjauan pada April mendatang.

"Kami mempunyai kewenangan berdasarkan Rakortas, sejak diputuskan. Sudah berlaku sampai dengan April lalu ditinjau kembali,” imbuhnya.

Menurutnya, dengan kenaikan fleksibilitas ke angka 20%, harga beras di pasar berpotensi naik. Namun, bila fleksibilitas tak dinaikkan maka akan menyulitkan petani yang dinilai masih membutuhkan penyerapan gabah.

"Fleksibilitas adalah batas maksimal, tergantung harganya. Kalau fleksibilitas naik maka harga beras naik, itu yang harus diingat. Tapi kalau kita tidak naikkan, kasihan petani. Instrumen HET-nya masih tetap. Kita lihat dulu, suplainya banyak dan petani masih membutuhkan," ucapnya.

