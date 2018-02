JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di acara World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada Sri Mulyani tersebut dilakukan berdasarkan analisis yang panjang. Terlebih lembaga World Government Summit ‎ini diketahui memiliki reputasi yang sangat baik di dunia.

Sederet Fakta Sri Mulyani, Menteri Terbaik di Dunia

Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang Menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya dan mulai diberikan pada tahun 2016.

Berikut beberapa fakta mengenai Menkeu Sri Mulyani yang dinobatkan sebagai Best Minister in the World Award yang telah dirangkum Okezone, Senin, (12/2/2018):

1. Menteri Perempuan Pertama Penerima Best Minister in the World Award

Penghargaan yang diterima Sri Mulyani termasuk penerima dan perempuan pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi ini di level Asia. Melalui prestasi ini menguatkan kemampuan sumber daya Indonesia yang berdaya saing kuat secara global.

Tidak hanya itu, selain mendapatkan penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia, dia juga pernah mendapatkan sederet penghargaan lain, di antaranya sebagai Menkeu terbaik di Asia 2017 versi Majalah Finance Asia, dan mendapatkan predikat menteri terbaik di dunia.

2. Pintar Mengelola Keuangan Negara

Sri Mulyani beserta 78.164 jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Menurut dia, berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kemenkeu, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Pencapaian Ketika Menjadi Menteri Keuangan

Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah membuahkan banyak hasil untuk menjaga dan mengelola keuangan negara.

Menurut Ekonom Indef Bhima Yudhistira, ada beberapa capaian yang patut diapresiasi, seperti soal reformasi birokrasi di Kemenkeu yang bisa direalisasi hingga sekarang. Menurut dia, reformasi birokrasi ini mendukung tercapainya kelembagaan Kemenkeu yang lebih transparan dan bersih. Lalu, kemampuan menjaga defisit anggaran di bawah 3% meskipun defisit anggaran cenderung naik karena pembiayaan infrastruktur, dengan ketegasannya dia mampu menyelamatkan APBN 2017. Ketiga, Sri Mulyani juga menambah terus dana kelolaan pendidikan di Lembaga Dana Pengelola Pendidikan (LPDP) yang nilainya mencapai Rp31 triliun dan 17.000 lebih orang menjadi penerima beasiswa.

4. Realistis

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno juga mengapresiasi penghargaan terhadap Sri Mulyani sebagai menteri terbaik di dunia.

Dia menilai bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani lebih realistis. “Beliau sudah melakukan langkah yang berani, se gala kebijakannya ingin memberikan kepastian usaha di Tanah Air,” ujarnya.

Pasalnya saat ini kondisi ekonomi nasional telah mencapai fase normalitas baru. Untuk itu dibutuhkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2019-2024 yang juga harus lebih realistis. “Namun kita jangan sampai terlena, tapi tetap kita apresiasi. Jadi jangan terbuai oleh pujian dan jangan menyerah oleh kesulitan,” tegasnya.

5. Berani

Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young dan diselenggarakan oleh WGS. Forum ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara pejabat pemerintah, penentu kebijakan, pakar, dan pimpinan sektor swasta untuk melihat tren masa depan dan implikasinya bagi kemanusiaan.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno, menyampaikan beberapa alasan lembaga independen Ernst & Young memilih Sri Mulyani sebagai menteri terbaik di dunia karena langkah maupun kebijakannya yang dinilai cukup berani.

Hal tersebut juga memberikan kepastian usaha dan konsistensi dalam segala kebijakannya. “Beliau sudah melakukan langkah yang berani, segala kebijakannya ingin memberikan kepastian usaha di Tanah Air,” tambahnya.

Jokowi Bangga Sri Mulyani Terima Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada Sri Mulyani tersebut dilakukan berdasarkan analisis yang panjang. Terlebih lembaga World Government Summit ‎ini diketahui memiliki reputasi yang sangat baik di dunia. "Itu pengakuan dunia dan penghargaan itu diserahkan langsung oleh Syeikh Muhammad bin Rasyid al Maktum kepada Menkeu. Dan penentuannya juga berdasarkan analisis yang panjang ernest and young, sebuah lembaga yang memiliki reputasi dunia sangat baik," kata Jokowi usai meresmikan Raker Kepala Perwakilan RI dengan Kemenlu di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (12/2/2018). Kepala Negara mengaku bangga ‎atas prestasi pembantunya di Kabinet Kerja itu. Menurut dia, penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berjalan on the track. "Ya saya kira seluruh masyarakat bangga dan kita sadar bahwa penilaian itu menunjukkan manajemen ekonomi makro kita, pengelolaan ekonomi makro fiskal, pengelolaan APBN kita pada posisi yang tracknya benar, yang hati-hati, yang sangat efektif," tambahnya. "Kenapa dia saja yang diakui? Ya Ini pengakuan dunia dan hanya satu orang menteri. Saya kira kita semuanya bangga," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sebelumnya, Sri Mulyani setelah menerima penghargaan ini menerangkan bahwa‎ penghargaan tersebut adalah pengakuan atas kerja kolektif pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi khususnya di bidang ekonomi. Dia mendedikasikan penghargaan ini kepada 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan. "Berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya. World Government Summit merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Dubai, UAE, dan melibatkan segenap pemimpin pemerintahan dari seluruh dunia dalam suatu forum dialog global tentang proses pemerintahan dan kebijakan publik serta kaitannya dengan teknologi, inovasi, dan topik lain. Forum ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara pejabat pemerintah, penentu kebijakan, pakar, dan pimpinan sektor swasta untuk melihat tren masa depan dan implikasinya bagi kemanusiaan. World Government Summit dihadiri lebih dari oleh lebih dari 4.000 peserta dan 90 pembicara dari 150 negara dan lembaga internasional.