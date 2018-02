JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno akan mempermudah perizinan untuk usaha mikro dan kecil (UKM) yang mengalami kesulitan, kalau itu adalah industri rumahan atau "home industry" yang memulai usahanya di rumah.

Sandiaga mengatakan bahwa salah satu pilar OK OCE adalah garasi inovasi, yang memulai usahanya di rumah sendiri. Dia juga memberikan syarat adanya lahan luas, usaha dalam rumah, jumlah karyawan, serta tidak menimbulkan limbah atau gangguan pada tetangga, dan tidak ada masalah lalu lintas yang ditimbulkan.

Gerakan One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE), di mana satu kecamatan ada satu pusat kewirausahaan, dengan adanya pendampingan.

