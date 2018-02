BANDUNG – Proyek Metro Kapsul Bandung tahap pertama mulai di bangun untuk koridor III sepanjang 8,5 km. Proses pembangunan dengan investasi senilai Rp1,4 triliun ditargetkan rampung pada 2019 mendatang.

Rute Metro Kapsul Bandung koridor III dimulai dari Stasiun Hall kemudian melintasi Jalan Otista, Dalem Kaum, Dewi Sartika, Pungkur, Buahbatu, Pala sari, A. Yani, dan kembali lagi ke Stasiun Hall. 14 armada Metro kapsul rencananya akan melayani lebih dari 20.000 orang per hari dengan kapasitas angkut 50 penumpang setiap armada. Pada trase ini, akan ada 11 halte atau pemberhentian untuk turun dan menaikkan penumpang.

Wali Kota Bandung Ridwan Ka mil mengatakan, pencanangan proyek Metro Kapsul Bandung kali ini merupakan kado bagi Bandung. Proyek ini telah di tunggu cukup lama oleh warga Bandung dan baru kali ini bisa terealisasi. Metro Kapsul Bandung menjadi solusi transportasi di Kota Bandung di tengah arus kendaraan yang terus bertambah.

“Dari sisi anggaran, Metro Kapsul Bandung paling murah. Anggarannya Rp150 miliar per kilometer. Ini berbeda dengan transportasi serupa di negara lain yang rata-rata Rp500 miliar per kilometer. Kenapa bisa murah? Karena teknologinya dirancang dan dibangun oleh warga Bandung. Selain itu, penggunaan komponen lokalnya mencapai 95%,” kata Ridwan Kamil pencanangan Metro Kapsul Bandung di Jalan Dalem Kaum.



Sesuai dengan kesepakatan bersama, tarif Metro Kapsul Bandung di koridor III sebesar Rp6.000 per penumpang. Tarif tersebut dinilai cukup terjangkau masyarakat. Mereka bisa menggunakan Metro Kapsul Bandung sebagai transportasi umum atau wisata. Untuk proyek ini, Pemkot Bandung tidak mengeluarkan anggaran dari APBD.

Semua anggaran pembangunan menjadi tanggungan PT PP (Persero) sebagai perusahaan pemenang lelang untuk pembangunan Metro Kapsul di koridor III. Pemkot Bandung dalam hal ini mendukung pada proses perizinan. Pemkot Bandung nantinya mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset milik PD Pasar.



Direktur Pengembangan Bisnis PT PP (Persero) Tbk Lukman Hidayat mengatakan, Metro Kapsul Bandung menggunakan konstruksi melayang (elevated) yang diharapkan dapat mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan potensi pariwisata. Moda transportasi Metro Kapsul dengan track elevated memiliki radius belok yang kecil sehingga mampu bermanuver di dalam kota.

“Dananya tidak mengandalkan anggaran dari APBN maupun APBD, tetapi menggunakan modal investor dan pinjaman perbankan. Selain itu akan ada pembiayaan dari BUMD yang akan mendapatkan manfaat tambahan dengan terkoneksinya aset-asetnya oleh Metro Kapsul Bandung, yaitu PD Pasar Bermartabat,” pungkas dia.



Kerja sama B to B dengan PD pasar dituangkan dalam perjanjian lain yang mengatur sharing investasi yang mengelola dan memiliki aset pasar sepanjang trase Metro KapsuI Bandung. Selain itu, ada pendapatan dari kerjasama pengembangan TOD dari beberapa lokasi. Dengan skema tersebut, diharapkan kelayakan bisnis Proyek Metro Kapsul Bandung dapat tercapai. Menurut dia, proyek kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang menelan nilai biaya Rp1,38 triliun ini menggunakan skema Build Operate Transfer dengan masa konsesi selama 30 tahun.



“Produk kereta ini murni karya anak bangsa dan sebagai cerminan terciptanya sinergis yang baik antara cendikiawan, praktisi, dengan BUMD atau pemerintahan,” jelas dia. Kereta ini, kata dia, akan beroperasi dengan kecepatan antara 0-60 km/jam di atas track elevated. Kapasitas angkut penumpang per kapsul sampai dengan 50 orang yang dapat beroperasi tanpa masinis (driver/ass). Sistem yang dirujuk dalam pengoperasian kapsul menggunakan sistem CBTC (Communication Based Train Con trol) dengan menggunakan control room yang akan mengatur kendali melalui titik-titik sinyal yang akan di pancarkan sepanjang rel.



