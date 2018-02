JAKARTA - Nuansa dan pernak-pernik kasih sayang telah bertebaran di hari kasih sayang atau Valentine yang dirayakan setiap 14 Februari. Beragam diskon dan promosi belanja, kuliner dan wisata merebak di mana-mana. Anda pun berkeinginan untuk memanjakan diri Anda, pasangan, keluarga maupun teman di hari kasih sayang. Namun, terkadang Anda takut tidak bisa mengendalikan diri dan tergiur berbelanja melebihi budget. Lantas, bagaimana cara merayakan hari kasih sayang secara hemat agar tidak membuat kantong Anda jebol. Berikut tips jitu yang mengupas cara berhemat di hari Kasih Sayang.

1. Manfaatkan Kartu Kredit

Salah satu manfaat memiliki kartu kredit ialah membantu Anda menghemat pengeluaran. Sebab, kartu kredit menawarkan beragam diskon, promo, cash back, hingga cicilan 0% yang menarik untuk dinikmati. Kartu kredit yang beredar saat ini kian memberikan banyak fasilitas promo dan penawaran khusus, mulai dari kuliner, hiburan, fashion, shopping, gadget, hingga travelling.

Tips Berhemat dengan Kartu Kredit

Mulailah hidup hemat dengan memaksimalkan penggunaan kartu kredit Anda. Rajinlah mencek dan mencatat promosi yang sedang ditawarkan oleh kartu kredit yang Anda miliki. Lalu, terapkan kebiasaan membuat daftar prioritas dalam berbelanja, berjalan-jalan maupun berkencan supaya Anda tidak boros akibat tergiur beragam promo kartu kredit.

Simak beberapa promo kartu kredit menarik pilihan kuliner yang bisa Anda nikmati guna menghemat pengeluaran di hari kasih sayang:

Bagi Anda pemegang Kartu Kredit BCA. Anda bisa menikmati diskon 20% di Soeryo Cafe, restoran dengan menu asia dan western lezat di berlokasi di Warung Buncit Raya Jakarta ini memberikan promo yang berlaku Dine in dan Take Away hingga 15 Juni 2016 untuk semua jenis Kartu Kredit BCA. Selain itu, Anda juga bisa menikmati lezatnya pizza dengan harga hemat, diskon 15% Pizza & Pasta di Domino's Pizza. Promo berlaku setiap hari hingga 31 Juli 2016 di seluruh outlet Domino's Pizza di seluruh Indonesia.

Pilihan kuliner lainnya yaitu mencicipi lezatnya masakan Jepang, Kartu Kredit Bank Permata menawarkan diskon 30% untuk makan di Izue japanese food bazaar resto di Lippo Mall Kemang. Promo berlaku hingga 15 Maret 2016. Promo lainnya, nikmati diskon 50% dan beli 1 gratis 1 di Sushi Hana dengan kartu kredit Bank Mega. Setiap Senin-Kamis ada promo beli 1 Gratis 1, di hari Jumat dapatkan diskon 50% di Sushi Hana. Promo ini berlangsung hingga 30 April 2016.

Atau, Anda ingin kuliner masakan Korea? Ada diskon 20% untuk semua makanan & minuman di Bibigo, Pacific Place bagi pengguna Kartu Kredit CIMB Niaga. Transaksi min. Rp250.000 dan maksimal Rp2 juta. Kartu Kredit CIMB Niaga menawarkan diskon 20% untuk makanan dan minuman di The Duck King hingga 29 Februari 2016.

Khusus penggemar minum kopi dan nongkrong. Anda bisa menikmati secangkir kopi favorit sembari berbincang dengan pasangan, teman atau keluarga Anda, dan memanfaatkan promo menarik khusus pemegang kartu kredit BNI, diskon 20% untuk pesanan kopi di seluruh outlet Excelso. Promosi berlaku hingga 10 maret 2016. Ada juga promo bayar dengan Kartu Kredit BCA, dapatkan Free Upsize seluruh jenis minuman di seluruh oulet Starbuck Indonesia. Promo Free 1 Tall Beverages berlaku hingga 30 Juni 2016.

2. Manfaatkan Uang Elektronik

Selain kartu kredit, Anda bisa menghemat pengeluaran saat valentine melalui pengoptimalan uang elektronik atau e-money. Produk e-money berbentuk kartu yang beredar di Indonesia yaitu Flazz Card dari Bank BCA, e-money dari Bank Mandiri, Tap Cash dari Bank BNI, Brizzi dari Bank BRI, dan Jakcard dari Bank DKI. Ada pula produk e-money tanpa kartu, di mana uang Anda tersimpan di dalam ponsel. Contohnya, Rekening Ponsel dari CIMB Niaga, Tbank dari BRI, e-cash dari Bank Mandiri.

Fungsi e-money berbentuk kartu tidak hanya untuk pembayaran tiket transportasi publik bus Transjakarta dan Kereta Api Commuterline dan pembayaran tarif tol pada gerbang tol otomatis (GTO). Uang yang tersimpan di dalam e-money baik kartu dan nonkartu juga bisa digunakan untuk pembayaran di merchant e-money seperti 7-Eleven, Indomaret, Alfamart, Circle-K, Hypermart.

Tips Berhemat dengan e-Money Cari informasi promo menarik pembayaran dengan e-money dari sosial media atau situs bank penerbit kartu elektronik. Upayakan Anda selalu mengisi e-money secara rutin, supaya saldo e-money tidak minus saat berbelanja. Jumlah uang yang disimpan di dalam e-money atau rekening ponsel sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Aktiflah bertanya tentang promo dan diskon yang berlaku di merchant e-money yang Anda kunjungi. Berikut beberapa penawaran menarik dengan e-money yang bisa Anda coba manfaatkan: Bagi pengguna Brizzi & Tbank BRI, dengan bertransaksi minimal Rp 150.000 di The Harvest, Anda mendapat cookies Gratis. Promo berlaku hingga 16 Febuari 2016. Selain itu, Anda juga bisa menikmati promo spesial beli 1 gratis 1 dari Chatime dengan transaksi Tbank BRI. Manfaatkan promosi ini sebelum 29 februari 2016. Nah, untuk Anda yang hobi nonton. Manfaatkan promo beli tiket nonton gratis minuman soft drink di CGV Blitz dan Cinemaxx dengan transaksi membeli tiket nonton menggunakan Rekening Ponsel selama periode promo hingga 31 Maret 2016. Khusus buat Anda yang gemar minum kopi, dan Anda memiliki kartu Flazz BCA. Kini saatnya Anda manfaatkan promo Cappuccino dengan harga spesial Rp 20.000 dengan pembayaran via kartu Flazz BCA hingga 31 Juli 2016 di gerai Starbucks stasiun Manggarai, stasiun kota, stasiun sudirman, stasiun cirebon, stasiun Medan. Selain itu, Anda juga bisa belanja di Circle K dengan minimum pembayaran Rp 30.000 menggunakan kartu flazz BCA, Anda akan mendapatkan promo gratis Magnum 90 Ml atau Minute Maid Pulpy Pet selama periode promosi berlaku hingga 6 maret 2016.