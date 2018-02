HARI Kasih Sayang atau Valentine identik dengan bunga dan cokelat. Hal ini berimbas pada meningkatnya permintaan kedua barang tersebut.

Bagi seller, momentum ini dapat menjadi peluang bisnis yang sayang jika dilewatkan. Berdasarkan data Tokopedia, penjualan cokelat pada 2017 meningkat lebih dari 650%, sementara angka penjualan bunga meningkat lebih dari 250%.



Garri Juanda, Co-Head of Marketplace Tokopedia, menjelaskan, Tokopedia menjadi wadah bagi seller untuk bisa menjual produknya ke pasar yang lebih luas. Namun, tidak kalah penting bagi seller untuk selalu jeli melihat peluang.

Baca Juga: Hari Valentine Bikin Omzet Pedagang Bunga Naik 40%



"Sepanjang tahun, ada berbagai momentum yang dapat dimanfaatkan seller . Peningkatan penjualan cokelat dan bunga tahun lalu menjadi cerminan ketertarikan orang Indonesia terhadap belanja online . Ini membuka peluang usaha yang semakin besar bagi para seller Tokopedia," katanya.



Menghadapi permintaan cokelat dan bunga yang naik drastis pada Februari, akan lebih baik jika seller lebih maksimal mempersiapkan diri, baik dari segi stok produk maupun variasi yang ditawarkan. Momentum ini, menurut Garri, tidak hanya menjadi peluang untuk seller yang sudah berjualan online.

Baca Juga: Bisnis Cake di Hari Valentine, Bermodal Rp250 Ribu Mahasiswi Ini Raup Untung

Siapa pun yang memiliki ide bisnis, entah merangkai bunga atau jago berkreasi dengan cokelat, bisa jadi awal untuk memulai usaha. "Tokopedia sebagai marketplace terbesar di Indonesia mendukung siapa pun dan di mana pun mereka berada untuk bisa memulai dan mengembangkan usaha," tutur Garri.



Salah satu merchant cokelat di Tokopedia, Kakaoku Cokelat, mengaku mengalami peningkatan penjualan cokelat yang signifikan menjelang Valentine. Peningkatan itu bahkan bisa mencapai 500% dibanding biasanya. Shita, founder Kakaoku Cokelat, mengakui, pembuatan cokelat tidak terlalu lama, hanya membutuhkan waktu 45 menit per produk.

Baca Juga: Putra Bungsu Presiden Jokowi Buka Gerai Sang Pisang di Makassar



Namun, ini berbeda jika permintaannya banyak. "Yang membutuhkan waktu lebih lama justru di packaging (kemasan). Jadi per Januari lalu, kami sudah mulai membuat box untuk produk best seller . Karena setiap tahun, best seller-nya pasti nggak jauh bergeser," ungkap Shita.



Beberapa produk cokelat yang paling diminati dari Kakaoku Cokelat antara lain buket bunga cokelat, cokelat foto frame , dan praline text . Berbagai persiapan sudah dilakukan Shita untuk Valentine ini.

"Ini peluang usaha yang bisa dimaksimalkan. Saran saya, seller perlu lebih mempersiapkan diri menghadapi Valentine, apalagi yang memang fokus di produk cokelat dan bunga," tandasnya. Tokopedia merupakan perusahaan marketplace terbesar di Indonesia.



Misi Tokopedia adalah pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia ingin memastikan siapa saja bisa menikmati pengalaman berbelanja online yang transparan, efisien, aman, serta mewujudkan mimpi untuk membangun bisnis dimulai dari Tokopedia.



(rendra hanggara)

(kmj)