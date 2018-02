JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai pola perdagangan komoditas strategis. Hasilnya pola distribusi perdagangan beras pada 2016 terputus satu rantai, di mana pendistribusian beras dari distributor ke perdagangan eceran tidak lagi melalui agen.

Berdasarkan survei pola distribusi perdagangan, beberapa komoditas (Poldi) 2017 merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan pola distribusi perdagangan dan margin, serta pengangkutan mulai dari produsen sampai ke konsumen akhir. Survei tersebut, disebar dari 34 provinsi dan 254 kabupaten/kota.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, pola perdagangan komoditas strategis yang disurvei pada distribusi perdagangan beras, cabai merah, bawang merah, daging sapi dan daging ayam ras dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan dua hingga tujuh pelaku usaha. Dari komoditas beras, pola utama distribusi perdagangannya melibatkan produsen-distributor-pedagang eceran-konsumen akhir.

"Nah pola utama distribusi perdagangan beras di 2016 terputus dari distributor ke pengecer tidak lagi melalui agen," tuturnya, di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Dia melanjutkan, pada 2015 pola distribusi perdagangan dimulai dari produsen-distributor-agen-pedagang eceran-konsumen akhir. Namun pola ini sudah berubah, karena tidak ada lagi agen.

Kecuk menambahkan, sebenarnya distribusi perdagangan suatu komoditas dari produsen sampai ke konsumen secara nasional melibatkan seluruh pelaku usaha distribusi yaitu produsen, distributor, subdistributo, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, eksportir, importir, swaalayan/supermarket/pedagang eceran.

"Namun demikian, tidak semua pelaku usaha distribusi perdagangan terlibat dalam pola utama distribysi. Pola utama untuk komoditas secara nasional dari penggilingan-distributor-pedagang eceran-konsumen akhir," tuturnya.

Sekadar informasi, impor beras pemerintah yang dilakukan Perum Bulog untuk menstabilkan lonjakan harga beras beberapa waktu lalu sudah tiba ke Indonesia. Tahap pertama yang sudah ada 57.000 ton beras asal Vietnam yang masuk ke Indonesia.

Namun, masuknya beras impor ini tidak membuat harga beras di pasaran langsung stabil. Pasalnya di Pasar Cipinang fluktuasi harga masih terjadi dan terpantau masih cukup tinggi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita membenarkan beras impor sudah masuk ke Indonesia. Rencananya ada 261.000 ton beras yang akan diimpor, dari rencana sebelumnya 500.000 ton. Tapi untuk menurunkan harga memang harus menunggu.

Enggar menjelaskan, penurunan harga akan terjadi saat nantinya impor secara keseluruhan masuk. Karena jika semua impor sudah masuk maka stok akan kembali aman.

Sebelumnya, pemerintah juga menaikkan fleksibilitas harga penyerapan gabah dari sebelumnya 10% di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kini menjadi 20%. Hal ini diputuskan melalui Rapat Koordinasi Terbatas (rakortas) oleh stakeholder terkait.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, keputusan ini ditetapkan karena harga gabah hingga saat ini masih belum turun. Hal ini pun menyulitkan penyerapan gabah dari petani.

Berdasarkan data Perum Bulog, HPP gabah kering panen di tingkat petani tercatat sebesar Rp3.700 per kilogram, gabah kering giling Rp4.650 per kilogram, dan beras sebesar Rp7.300 per kilogram.

Adapun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga gabah di tingkat petani pada Januari 2018 tercatat masih mengalami kenaikan. Rata-rata harga gabah kering panen sebesar Rp5.415 per kilogram atau naik 8,42% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara rata-rata harga gabah kering giling juga naik sebesar 7,07% menjadi Rp6.002 per kilogram.