JAKARTA - Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi mendorong Indonesia bergerak cepat meningkatkan ekonomi untuk menyaingi negara tetangga seperti Vietnam.

"Kalau kita tidak hati-hati dengan perkembangan ekonomi saat ini, tiga lima tahun lagi Vietnam bisa menyusul Indonesia," kata Ibnu kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Dia menuturkan Vietnam menjadi salah satu magnet bagi ruang komoditas, pariwisata, dan perdagangan sehingga menciptakan ekonomi positif bagi negara itu.

Dia menuturkan secara umum, total ekspor Vietnam ke berbagai negara pada 2017 mencapai USD214 miliar. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor Indonesia yang mencapai USD168 miliar, meskipun mengalami peningkatan dibanding 2016.

Menurutnya, ekspor Vietnam yang lebih tinggi dibanding Indonesia menjadi pemicu bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan ekonomi dan ekspornya ke berbagai negara.

"Indonesia sehat maju tapi ternyata ada yang lebih maju lagi. Ini wake up call bagi kita. Jangan menganggap Indonesia lebih maju," tuturnya.

Dia menuturkan Vietnam menjadi pendatang baru yang memimpin dari sudut pariwisata. Vietnam merupakan tujuan eksotik yang memberikan alternatif sepadan bagi orang bepergian dengan harga yang sama ke Bangkok atau Bali karena sekarang ada Sai Gon.

Para wisatawan juga dapat berwisata aman dan biasa berjalan dengan nyaman pada malam hari. Bahkan demonstrasi hampir tidak ada dan hanya terjadi berskala kecil, tuturnya. "Kalau tidak hati-hati, Vietnam akan melampaui kita," ujarnya.

Merespon pertumbuhan ekonomi Vietnam yang membaik, dia mengharapkan pemerintah lebih intens memberikan perhatian pada tingkat lebih tinggi untuk perluasan hubungan ekonomi dan peningkatan perdagangan dan ekspor Indonesia ke berbagai negara.

Pemerintah, menurutnya, harus berani mengirimkan delegasi yang sifatnya multipemangku kepentingan secara komprehensif dan menyeluruh ke Vietnam yang tidak hanya mencakup pemerintah, tapi juga pemain penting lain seperti asosiasi, perusahaan dan pengusaha, sehingga dapat memperluas kegiatan ekonomi dan perdagangan Indonesia.

"Kita sama-sama masuk pasar internasional. We are competing, and at the same time we are collaborating (Kita bersaing tapi pada saat yang sama kita berkolaborasi)," ujarnya.

Untuk itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Vietnam membuka Umah Indo untuk mempromosikan Indonesia dari perspektif perdagangan, pariwisata dan investasi.

Dari sudut investasi, Vietnam mengalami tren kenaikan yang mana negara itu berhasil mendapatkan USD35 miliar atau mengalami kenaikan 20%.

Selain itu, ekspor udang Vietnam pada 2017 mencapai USD3,8 miliar, jauh lebih besar dibandingkan ekspor udang Indonesia yang mencapai USD1,8 miliar, meskipun pada 2016 ekspor udang Indonesia lebih tinggi dibandingkan Vietnam.

Apalagi, menurut Grup Bank Dunia, untuk kemudahan berbisnis, Indonesia berada di peringkat ke-72 sementara Vietnam di peringkat ke-68.

Di satu sisi, Ibnu mengatakan sistem pengelolaan pertanian dan pengairan Vietnam lebih unggul dari Indonesia, yang terlihat dengan kuantitas produksi kopi per hektare di Vietnam mencapai 2,4-2,5 ton sementara di Indonesia hanya mencapai 700 kilogram. Lebih lanjut, iklim investasi dan industri manufaktur Vietnam didukung dengan biaya produksi yang lebih murah dibanding di Indonesia. Biaya produksi tersebut mencakup upah buruh, harga tanah, bahan baku dan biaya utilitas seperti air, listrik dan komunikasi. Ditambah lagi dengan perizinan yang lebih mudah di Vietnam daripada Indonesia. Bahkan, lanjutnya, bagi usaha yang sudah masuk industri prioritas, pelaku usahanya dapat menerima harga tanah semurah-murahnya atau bahkan gratis, yang mana mereka hanya membayar biaya adminsitrasi saja. Pelaku industri juga langsung dibantu untuk penanganan administrasi pembukaan usaha secara langsung di kawasan industri sehingga mereka segera difasilitasi. Untuk itu, Indonesia juga harus mengembangkan ekosistem yang lebih baik bagi pertumbuhan investasi dalam negeri, industri dan perluasan perdagangan dan komoditas ekspor. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir dan menyebut ada yang salah dengan ekspor Indonesia karena masih kalah dengan negara tetangga di ASEAN. Dalam pidato pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan 2018 di Istana Negara Jakarta, Rabu (31/1), Presiden Jokowi menyebut ada kekeliruan yang harus dibenahi sehingga ekspor Indonesia tidak kalah dengan negara-negara tetangga yang jumlah penduduk dan sumber dayanya masih di bawah Indonesia. Presiden Jokowi juga menyebut Indonesia terlalu monoton dan mengurus pasar tradisonal saja dan tidak mau membuka pasar baru.

Sebelumnya 1 / 2 Selanjutnya