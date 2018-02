JAKARTA - Hari Kasih Sayang atau Valentine identik dengan bunga dan cokelat. Hal ini berimbas pada meningkatnya permintaan kedua barang tersebut.

Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal Okezone Finance. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.

Penjualan Cokelat dan Bunga Online Naik Drastis

Bagi seller, momentum ini dapat menjadi peluang bisnis yang sayang jika dilewatkan. Berdasarkan data Tokopedia, penjualan cokelat pada 2017 meningkat lebih dari 650%, sementara angka penjualan bunga meningkat lebih dari 250%.

Garri Juanda, Co-Head of Marketplace Tokopedia, menjelaskan, Tokopedia menjadi wadah bagi seller untuk bisa menjual produknya ke pasar yang lebih luas. Namun, tidak kalah penting bagi seller untuk selalu jeli melihat peluang.

"Sepanjang tahun, ada berbagai momentum yang dapat dimanfaatkan seller . Peningkatan penjualan cokelat dan bunga tahun lalu menjadi cerminan ketertarikan orang Indonesia terhadap belanja online . Ini membuka peluang usaha yang semakin besar bagi para seller Tokopedia," katanya.

Menghadapi permintaan cokelat dan bunga yang naik drastis pada Februari, akan lebih baik jika seller lebih maksimal mempersiapkan diri, baik dari segi stok produk maupun variasi yang ditawarkan. Momentum ini, menurut Garri, tidak hanya menjadi peluang untuk seller yang sudah berjualan online.

Siapa pun yang memiliki ide bisnis, entah merangkai bunga atau jago berkreasi dengan cokelat, bisa jadi awal untuk memulai usaha. "Tokopedia sebagai marketplace terbesar di Indonesia mendukung siapa pun dan di mana pun mereka berada untuk bisa memulai dan mengembangkan usaha," tutur Garri.

Salah satu merchant cokelat di Tokopedia, Kakaoku Cokelat, mengaku mengalami peningkatan penjualan cokelat yang signifikan menjelang Valentine. Peningkatan itu bahkan bisa mencapai 500% dibanding biasanya. Shita, founder Kakaoku Cokelat, mengakui, pembuatan cokelat tidak terlalu lama, hanya membutuhkan waktu 45 menit per produk.

Namun, ini berbeda jika permintaannya banyak. "Yang membutuhkan waktu lebih lama justru di packaging (kemasan). Jadi per Januari lalu, kami sudah mulai membuat box untuk produk best seller . Karena setiap tahun, best seller-nya pasti nggak jauh bergeser," ungkap Shita.

Beberapa produk cokelat yang paling diminati dari Kakaoku Cokelat antara lain buket bunga cokelat, cokelat foto frame , dan praline text . Berbagai persiapan sudah dilakukan Shita untuk Valentine ini.

"Ini peluang usaha yang bisa dimaksimalkan. Saran saya, seller perlu lebih mempersiapkan diri menghadapi Valentine, apalagi yang memang fokus di produk cokelat dan bunga," tandasnya. Tokopedia merupakan perusahaan marketplace terbesar di Indonesia.

Misi Tokopedia adalah pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia ingin memastikan siapa saja bisa menikmati pengalaman berbelanja online yang transparan, efisien, aman, serta mewujudkan mimpi untuk membangun bisnis dimulai dari Tokopedia.

IPO Dapat Hindari Polemik Usaha Keluarga Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa aksi perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering /IPO) dapat menghindari polemik dari usaha keluarga, khususnya terkait dengan kepemilikan saham. ”IPO merupakan salah satu sarana bagi perusahaan keluarga untuk menghindari konflik karena pada umumnya pendiri perusahaan merupakan orang tua yang akan mewariskan perusahaannya,” ujar Senior Executive Vice President, Head of Potential Issuer Development BEI Umi Kulsum dalam seminar ”Road To Go Public” di Jakarta. Melalui IPO, lanjut dia, perusahaan juga akan memperoleh akses pendanaan lebih luas dalam rangka mengembangkan usaha dan perusahaan akan dapat meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance / GCG). ”Dengan perusahaan melakukan IPO, maka perusahaan akan didorong untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan dipantau kinerjanya oleh publik,” katanya. Dia menambahkan, menjadi perusahaan tercatat di BEI juga akan mendorong sumber daya di dalam perusahaan untuk bekerja secara profesional. Dengan begitu, perusahaan dapat terus melangsungkan bisnisnya. Dalam kesempatan sama, Chief Financial Officer (CFO) Tower Bersama Group Helmy Yusman Santoso mengatakan, salah satu keuntungan dari perusahaan melakukan IPO adalah akses pendanaan akan menjadi lebih mudah, baik di dalam negeri maupun global. ”Setelah IPO, perusahaan dapat menerbitkan surat utang (obligasi), baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya. Sementara itu, Head of Valuation BDO Indonesia Panca Arief Jatmika mengemukakan terdapat tiga tahap untuk melakukan IPO, yakni penelaahan, persiapan, dan pelaksanaan IPO serta ekspansi bisnis. Dia memaparkan, proses penelaahan dimulai dengan memahami perusahaan melalui penilaian faktor internal dan eksternal yang akan memengaruhi kesuksesan untuk melakukan IPO. Tak Laporkan Rekening, Bank Didenda Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta kepada perbankan dan lembaga jasa keuangan lain untuk melaporkan data nasabah domestik dengan saldo rekening Rp1 miliar paling lambat 30 April 2018. Namun sebelum itu seluruh lembaga keuangan di Tanah Air, ter masuk asuransi, wajib mendaftarkan diri ke Ditjen Pajak paling lambat akhir Februari 2018. Pendaftaran dan penyerahan data nasabah tersebut merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan automatic exchange of information (AEoI) atau pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan pajak. Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, saat ini terdapat sekitar 500.000 rekening di Indonesia yang memiliki saldo di atas Rp1 miliar. Untuk itu perbankan diminta melaporkan data-data nasabah tersebut dan selanjutnya Ditjen Pajak akan mengecek data para pemilik rekening itu. Pelaksanaan pendaftaran pajak lembaga keuangan tersebut diatur dalam UU Nomor 9/ 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/ PMK.03/2017 beserta perubahannya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang tata cara pendaftaran bagi lembaga keuangan dan penyampaian laporan berisi informasi keuangan secara otomatis. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, jika masih ada lembaga keuangan yang tak melaporkan data nasabahnya, lembaga tersebut terancam sanksi pidana selama satu tahun dan denda Rp1 miliar. ”Berlaku kalau menyerahkan data rekening per April, di situ ada ketentuan sanksinya bisa pidana setahun dan denda Rp1 miliar,” ujar Hestu saat sosialisasi pelaporan lembaga keuangan untuk kepentingan pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta. Dia menambahkan, selain perbankan, selanjutnya Ditjen Pajak juga akan menyasar manajer investasi di bursa serta koperasi untuk mendaftar. ”Namun ini baru tahap pendaftaran, nanti pelaporannya per April,” ujar Hestu. Pada tahap awal, sosialisasi mengenai aturan baru itu mengundang 300 perwakilan dari regulator sektor keuangan, termasuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Ba dan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu hadir pula pelaku industri keuangan seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Perhimpunan Bank-Bank Inter nasional Indonesia, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) serta Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia. Seperti diketahui, pemerintah melalui Ditjen Pajak terus berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Berbagai upaya dilakukan, termasuk menerapkan aturan keterbukaan informasi perbankan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.618,1 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan bea cukai Rp194,1 triliun dan penerimaan pajak yang meliputi PPh (migas dan nonmigas), PPnBM & PPN, PBB, dan pajak lainnya senilai Rp1.424 triliun. Target penerimaan pajak tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya mencapai Rp1.283,6 triliun, tetapi realisasinya hanya Rp1.147,5 triliun. pendaftaran nasabah tersebut, Ditjen Pajak meminta agar lembaga keuangan menyampaikan identitas nasabah meliputi nomor rekening, identitas lembaga keuangan pelapor, saldo rekening, dan penghasilan terkait dengan rekening keuangan. Menurut Hestu, laporan keuangan tersebut disampaikan dalam format dokumen elektronik dan dilakukan melalui pengamanan enkripsi dengan aplikasi khusus yang disediakan Ditjen Pajak. ”Ini sistemnya e-form yang di unggah dahulu. Kalau sudah siap baru kemudian di-submit. Kemudian laporan akan disampaikan paling lambat akhir April tahun kalender berikutnya atau per 1 Agustus tahun kalender berikutnya khusus untuk laporan oleh lembaga jasa keuangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional,” ujarnya. Hestu juga menjamin keamanan aplikasi tersebut mengikuti standar global dan telah teruji. Dia memastikan pihaknya akan bekerja terus mengawasi sistem informasi (IT) data yang tersimpan aman. ”Kami pastikan keamanannya, sebab file diskripsi dan sudah teruji aman. Selanjutnya kami akan mengawal data itu di ruangan yang akan ada di ruangan antipeluru. Analoginya seperti CPU yang ada di kantor pajak dan itu termonitor oleh siapa pun,” ujarnya. Dia menambahkan, pemberian akses informasi keuangan terhadap Ditjen Pajak membuktikan komitmen Indonesia yang sejalan dengan semangat global dalam rangka memerangi pelarian pajak yang dilakukan berbagai perusahaan multinasional dan individu super kaya. Di sisi lain keterbukaan akses informasi keuangan tersebut juga akan meningkatkan basis Ditjen Pajak dalam menggali potensi pajak yang sebenarnya serta mendeteksi praktik kecurangan pajak. “Kecurangan pajak seperti pelarian dan penghindaran pajak menggerus kemampuan pemerintah untuk mendanai program pembangunan dan belanja sosial yang berakibat pada semakin tingginya tingkat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Karenanya kami mengajak seluruh masyarakat untuk melaporkan penghasilan dan membayar pajak dengan jujur dan benar,” sebut dia. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, tidak ada hal yang perlu di khawatirkan mengenai pendaftaran lembaga keuangan untuk kepentingan perpajakan. Menurutnya, yang paling penting ke depan adalah bagaimana Ditjen Pajak bisa menganalisis potensi nasabah dari lembaga keuangan tertentu. Selain itu, Ditjen Pajak juga akan mendapatkan basis data yang menyeluruh. “Saya kira tidak ada isi penting mengenai pendaftarannya. Kalau ada lembaga yang tidak ingin mendaftar, kan ada asosiasi yang bisa mengoordinasikan. Misalnya ada Perbanas, asosiasi emiten, asuransi, dan sebagainya,” ujar Yustinus. Dia optimistis para pelaku lembaga keuangan sudah memiliki informasi yang cukup. Dia mengimbau agar lembaga keuangan menaatinya sampai batas akhir pelaporan pada April mendatang. “Karena pelaporan itu sifatnya wajib dan sudah ada sanksi sebagaimana di atur,” ujarnya. Yustinus berharap, pelaporan tersebut bisa memberikan hasil yang maksimal bagi Ditjen Pajak dan lembaga keuangan. Di sisi lain harus ada akuntabilitas mengenai perlindungan data sehingga tidak ada penyalahgunaan data. “Kalau ini berjalan, tentu ada kepercayaan dari masyarakat wajib pajak,” ucapnya. Dia menambahkan, akses data nasabah perbankan oleh Direktorat Pajak akan memberikan manfaat yang besar dalam jangka menengah. Jika berjalan lancar, dia memprediksi bisa menaikkan rasio pajak hingga 2% dalam jangka dua hingga tiga tahun mendatang. “Kalau kita berkaca dari tax amnesty kemarin potensinya sangat besar. Namun kalau jangka pendek belum bisa, sebaliknya dalam jangka menengah dua atau tiga tahun mendatang bisa menaikkan rasio pajak hingga 2% dari program ini,” ucapnya.