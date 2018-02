WASHINGTON – Tiongkok atau China pembeli terbesar surat-surat utang negara Amerika Serikat, meningkatkan kepemilikannya pada Desember tahun lalu setelah menjual sebanyak USD12,6 miliar pada bulan sebelumnya.

Tiongkok menambah kepemilikannya atas surat utang negara AS sebesar USD8,3 miliar menjadi USD1,1849 triliun pada Desember. Tiongkok tetap sebagai pemegang surat utang AS terbesar. Demikian diungkapkan Departemen Keuangan AS mengatakan pada Kamis (15/2).

Smeentara Jepang yang merupakan pemegang terbesar kedua surat utang AS, terus mengurangi kepemilikannya selama lima bulan berturut-turut. Kepemilikannya turun USD22,6 miliar menjadi USD1,0615 triliun.

Pada akhir Desember tahun lalu, kepemilikan asing secara keseluruhan terhadap surat utang negara AS, sedikit turun menjadi USD6,3103 triliun dari revisi November USD6,3331 triliun.

Cadangan devisa Tiongkok meningkat untuk 12 bulan berturut-turut mencapai USD3.1615 triliun pada akhir Januari.

Cadangan devisa negaranya akan terus bertahan stabil di masa depan, kata regulator valuta asing Tiongkok, mengutip fundamental ekonomi positif dan pemulihan ekonomi global.

(rzy)