NEW YORK - Bursa saham Wall Street menguat pada penutupan perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), mencatat kenaikan hari lima berturut-turut di tengah serangkaian data ekonomi terbaru dari Amerika Serikat.

Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 306,88 poin atau 1,23 persen menjadi berakhir di 25.200,37 poin. Indeks S&P 500 meningkat 32,57 poin atau 1,21 persen menjadi ditutup di 2.731,20 poin. Indeks Komposit Nasdaq naik 112,81 poin atau 1,58 persen menjadi berakhir di 7.256,43 poin.

Untuk perusahaan Tiongkok yang tercatat di pasar AS, saham raksasa e-commerce Alibaba naik 0,37 persen menjadi menetap di 187,45 dolar AS, sementara saham perusahaan teknologi lainnya Baidu, melonjak 5,22 persen menjadi ditutup pada 248,20 dolar AS.

Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan pada Kamis (15/2) bahwa indeks harga produsen untuk permintaan akhir meningkat 0,4 persen bulan lalu setelah tidak berubah pada Desember, sesuai dengan ekspektasi pasar.

Laporan lain dari Departemen Tenaga Kerja pada Kamis (15/2) menunjukkan bahwa dalam minggu yang berakhir 10 Februari, angka pendahukuan untuk klaim pengangguran awal disesuaikan secara musiman mencapai 230.000, meningkat 7.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya.

Para analis mengatakan data baru-baru ini menghidupkan kembali kekhawatiran inflasi akan melonjak di AS, yang telah membantu menjatuhkan ekuitas AS ke posisi terendah dua tahun pekan lalu.

Para investor khawatir kenaikan inflasi yang kuat membuat Federal Reserve menaikkan suku bunga lebih dari tiga kali kenaikan pada tahun ini.

(rzy)