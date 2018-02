JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai Indonesia harus menjalankan politik luar negeri yang lebih ofensif, dengan tetap mengedepankan kepentingan negara (national interest) di atas segalanya. Perwakilan Indonesia (para Duta Besar) yang sedang dan akan menjalankan tugasnya, pun harus menjelaskan kepada dunia, bahwasanya Indonesia adalah ‘pemain penting’ dalam percaturan global, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Luhut juga mengatakan perkembangan dan perubahan dunia utamanya dalam bidang ekonomi dan teknologi, menuntut para perwakilan Indonesia di luar negeri harus berpikir out of the box, dan menyikapinya dengan bergerak cepat serta terus melakukan langkah-langkah yang inovatif serta positif.

Lebih jauh, dia mengingatkan, seluruh Duta Besar yang hadir agar lebih menempatkan diri sebagai ‘pelayan publik’, dan bertugas membantu kepentingan warga negara Indonesia di seluruh dunia.

Baca selengkapnya: Menko Luhut: Dubes Harus Jelaskan ke Dunia Indonesia 'Pemain Penting' di Global

(rhs)