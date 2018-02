NEW YORK - Saham-saham di Wall Street beragam pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), di tengah serangkaian laporan data ekonomi terbaru dari Amerika Serikat.



Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 19,01 poin atau 0,08% menjadi ditutup di 25.219,38 poin. Indeks S&P 500 meningkat 1,02 poin atau 0,04% menjadi berakhir di 2.732,22 poin. Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 16,96 poin atau 0,23% menjadi 7.239,47 poin.

Departemen Perdagangan AS mengatakan pada Jumat (16/2/2018) bahwa "housing starts" atau rumah baru dibangun yang dimiliki secara pribadi pada Januari berada pada tingkat tahunan disesuaikan secara musiman sebanyak 1,326 juta unit, 9,7% di atas perkiraan Desember yang direvisi sebesar 1,209 juta unit.

Angka "housing starts" terbaru menandai tingkat tertinggi sejak Oktober 2016 dan mengalahkan ekspektasi pasar.

Laporan tengah bulanan Universitas Michigan mengenai sentimen konsumen AS menunjukkan bahwa indeks naik menjadi 99,9 di Februari, 4,4% lebih tinggi dari bulan sebelumnya dan tercatat sebagai level tertinggi kedua sejak 2004.



Sementara itu, harga impor AS meningkat 1,0% pada Januari, di atas perkiraan pasar sebesar 0,6%, sedangkan harga untuk ekspor AS naik 0,8% pada Januari menyusul kenaikan 0,1% bulan sebelumnya.

