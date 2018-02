JAKARTA - Setiap pemilik bisnis tentunya menginginkan jika bisnis yang dilakukannya dapat berkembang dan mencapai kesuksesan. Sebab hal inilah terkadang membuat pebisnis hanya memfokuskan diri untuk memenuhi angka penjualan setiap waktunya. Padahal, ada tujuan jangka panjang lainnya yang harus dicapai demi mencapai kesuksesan dalam berbisnis.

Mencapai kesuksesan dalam berbisnis sebenarnya bukanlah hal yang sulit jika Anda mengetahui trik untuk mencapainya. Akan tetapi, kebanyakan pebisnis lebih memilih cara aman dalam mengembangkan bisnisnya. Padahal, cara aman ini tidak cukup efektif dalam mengembangkan bisnis yang dijalani.

Jika Anda memang ingin sukses alias tidak gagal dalam menjalankan bisni, mulailah dengan jangan melakukan empat hal ini.

1. Memukul Rata Semua Tujuan Dalam Bisnis

Untuk mengetahui apakah Anda bermain aman atau tidak dalam berbisnis, pastikan tujuan yang Anda tetapkan dalam bisnis. Jika target yang dicapai tetap setiap bulannya, hal ini menunjukkan jika Anda terlalu bermain aman saat menjalankan bisnis.

Apalagi jika Anda selalu menetapkan tujuan-tujuan kecil dengan pencapaian yang mudah dibandingkan dengan mencapai sebagian dari tujuan yang memang benar-benar besar.

Jika memang ingin mengembangkan bisnis untuk mencapai kesuksesan, jangan pernah ragu dalam menetapkan tujuan besar meskipun sangat sulit untuk dicapai. Anda bisa memulai dengan menyesuaikan tujuan mingguan ataupun bulanan.

Anda bisa mencoba untuk memindahkan garis finish lebih jauh lagi setiap bulannya. Setelah itu, barulah Anda bisa melihat peningkatan yang Anda alami dalam satu bulan. Pastikan untuk mendorong terus potensi dan kemampuan diri dalam mencapai tujuan tersebut.

2. Merasa Tidak Perlu Mengambil Karyawan

Kebanyakan pebisnis selalu berpikir jika semua hal dapat dikerjakan sendiri. Karena itu, mereka bekerja tanpa memerlukan bantuan orang lain. Banyak pula yang berpikir jika tidak ada yang lebih efisien dan cepat dibandingkan mengerjakan sendiri. Padahal, aset yang paling berharga dalam setiap bisnis adalah waktu.

Jika Anda mengerjakan segalanya sendiri, tentu saja hal ini tidak akan menghabiskan banyak waktu. Mungkin hal ini akan efisien dan menghemat biaya operasional bisnis, tapi tentu saja akan banyak waktu yang terbuang.

Karena itu, alangkah lebih baik untuk meluangkan waktu dengan bijaksana. Dibandingkan dengan mengerjakan segala sesuatunya sendiri, akan lebih baik jika memberikan pekerjaan-pekerjaan tersebut kepada yang sudah ahli.

Dengan begitu, nantinya Anda bisa lebih fokus dalam pekerjaan yang lebih besar yang mana bermanfaat untuk tujuan jangka panjang.

3. Terlampau Idealis

Pada era digital seperti saat ini, media sosial, publikasi media online, blogging, dan sejenisnya menjadi aset utama yang penting dalam sebuah bisnis. Daripada Anda hanya mengandalkan kemampuan dan ilmu yang Anda miliki sendiri, cobalah untuk memulai melihat ide lainnya dalam dunia digital.

Nantinya Anda bisa melihat gambaran yang lebih luas, baik dari pendahulu ataupun kompetitor bisnis. Yang paling penting adalah jangan mengandalkan pemikiran diri sendiri, tapi berusahalah untuk berinovasi mengikuti perkembangan zaman saat ini.

Cobalah untuk memulai terbuka pada dunia luar, tanamkan pola pikir yang out of the box. Dengan begitu, nantinya Anda bisa selalu memberikan inovasi dan ide-ide yang lebih baik ke depannya untuk perkembangan bisnis.

4. Cepat Puas Diri

Hal lainnya yang perlu Anda hindari adalah selalu merasa cepat berpuas diri. Hal ini perlu Anda hindari jika memang ingin mengembangkan bisnis dengan sukses ke depannya.

Jika Anda merasa terlalu nyaman dan bebas, hal tersebut bukanlah hal yang baik. Sikap santai dan nyaman malah menunjukkan jika tidak ada perkembangan dan pertumbuhan dalam diri. Akhirnya malah membuat Anda takut untuk berisiko lebih jauh dalam bisnis usaha yang dijalankan.

Untuk mengatasi hal ini, Anda bisa mencoba untuk mengambil tujuan terbesar dalam bisnis dan cobalah untuk bersikap ambisius pada tujuan tersebut. Letakkan rencana pencapaian tersebut langkah demi langkah hingga Anda dapat mencapainya.

Berani Mengambil Risiko demi Mencapai Kesuksesan

Dalam mencapai kesuksesan tentunya dibutuhkan pengorbanan. Entah itu waktu hingga uang. Namun, yang paling penting adalah jangan pernah takut untuk mengambil risiko yang memang dapat menyukseskan bisnis yang Anda jalani.

