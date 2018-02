JAKARTA - Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad ditunjuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss merangkap Liechtenstein.

Muliaman bersama 16 duta besar lainnya telah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Baca Juga: OJK Beri Izin AJBB Jual Produk dan Dirikan Anak Usaha Sendiri



"Terima kasih banyak, semoga lancar ya," ujarnya saat disampaikan ucapan selamat melalui pesan singkat.



Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1979 itu adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner perdana bagi OJK di periode 2012-2017.

Baca Juga: OJK Rilis Regulasi Inovasi Keuangan Digital Bulan Depan



Pada 1990, dia mengambil pendidikan S2 di John F Kennedy School of Government, Harvard University, AS dan memperoleh gelar Master of Public Administration pada 1991. Selanjutnya pada tahun 1996, Muliaman mendapatkan gelar Doctor of Philosophy dari Faculty of Bussines and Economics, Monash University, Australia.



Mulai berkarya di Bank Indonesia pada 1986 sebagai staf umum di Kantor Bank Indonesia cabang Mataram. Demikian juga saat berkarya di Bank Indonesia merupakan Deputi Gubernur termuda pada saat itu.

Baca Juga: OJK: Pengguna Jasa Peer to Peer Lending Harus Tahu Risiko Layanan

Sebagian besar waktunya di Bank Indonesia digunakan untuk menekuni bidang perbankan. Selain perbankan, bidang lain yang pernah digeluti adalah bidang perencanaan strategis dan program transformasi organisasi.



Di samping tugas kedinasan, beberapa pengalaman organisasi Muliaman adalah sebagai Ketua Komite Evaluasi Program Pendidikan dan Latihan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Selain itu, Muliaman saat ini juga berkarya sebagai Dosen Pasca-Sarjana Universitas Indonesia dan Ketua ILUNI FE 2007-2010.

(kmj)