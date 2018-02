JAKARTA - Hingga saat ini, perusahaaan startup unicorn, Go-Jek belum menemui pihak Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal, penyedia layanan transportasi online ini telah menyatakan minatnya untuk melantai di pasar modal.

"Saya sedang berusaha mengatur waktu ketemu mereka," ujar Direktur Utama BEI Tito Sulistio di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Tito menjelaskan, meskipun masih merugi Go-Jek tetap dapat melantai di bursa. Pasalnya, tidak ada aturan bursa yang melarang perusahaan rugi untuk go public.

Namun, perusahaan tersebut harus memiliki proyeksi bisnis ke depan, sehingga investor percaya. Salah satu contoh perusahaan rugi saat melantai di pasar modal adalah PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS).

Baca Juga: BEI Tantang GoJek Listing di Bursa

Nantinya, sesuai dengan peraturan bursa maka perusahaan rugi akan tercatat di papan pengembangan. Meskipun berada di papan pengembangan, tapi tidak akan mempengaruhi investor di pasar modal. Pasalnya, pelaku pasar lebih mempertimbangkan kinerja perusahaan ke depan.

"Banyak perusahaan pengembangan yang tadinya masuk dengan market cap Rp50 miliar, sekarang mencai Rp40 triliun - Rp50 triliun ada," jelas Tito.

Dia menambahkan, guna memberikan penjelasan mengenai initial public offering (IPO) kepada para start up, maka BEI akan mengadakan workshop kepada para pelaku start up. Dia berharap perusahaan start up tersebut memahami detail tata cara go public. "Kami kumpulkan untuk kami brief workshop dengan mereka," tutup Tito.

Sebelumnya, Tito mengatakan Go-Jek bisa dual listing dengan mencatatkan saham di luar negeri, tapi juga melakukan IPO di Indonesia. Hal itu dapat dilakukan apabila Go-Jek mengincar dana yang besar dari pasar modal.

Baca Juga: Ribetnya Regulasi Menghambat Go-Jek IPO, Ini Reaksi BEI

Menurut dia, pasar modal Indonesia dirasa sanggup untuk menyerap apabila Go-Jek mencari dana hingga Rp10 triliun. Pasalnya, ketika PT Adaro Tbk (ADRO) listing di BEI, perseroan berhasil mengantongi dana hingga Rp12,5 triliun. Jadi, menurutnya, bila Go-Jek mencari dana yang cukup besar di Tanah Air, dirinya percaya investor masih akan bisa menyerapnya.

Selain itu, beberapa start up juga sudah melakukan pembicaraan terkait IPO. Namun, dia belum bisa merinci perusahaan tersebut. Yang jelas, Tito bilang, start up memiliki potensi yang cukup baik pada tahun ini. Salah satu inkubator BEI di bidang financial technology (fintech) kemungkinan juga akan melaksanakan IPO pada tahun ini. Meski demikian, belum dijelaskan lebih detail terkait IPO perusahaan tersebut.

BEI: Go-Jek Tak Usah Takut meski Masih Rugi

Tahun ini, pihak BEI menargetkan jumlah investor bertambah sebanyak 20% dibandingkan posisi akhir tahun lalu. Tito memperkirakan, investor di BEI mencapai 100.000 per akhir 2017. Sehingga pada tahun ini, dia berharap jumlah investor dapat mencapai 120.00 hingga 140.000 investor hingga akhir tahun. Menurutnya, saat ini bursa akan terus menjaring investor-investor di pasar-pasar tradisional yang ada di seluruh Indonesia. Ini didasarkan antusiasme masyarakat di pasar di dekat Universitas Pakuan, Bogor yang mulai menabung saham. Tito menjelaskan, BEI akan membangun galeri investasi yang berisi edukasi dan meningkatkan literasi pasar modal pada masyarakat di pasar-pasar tradisional, sekaligus menambah investor di pasar modal.