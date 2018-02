JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyindir satuan kerja (satker) yang merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) di Tahun 2017.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2018. di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Rabu (21/2/2018).

Adapun Rakornas Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2018 mengangkat tema Modernisasi dan Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran untuk Mengawal APBN yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel.

Baca juga: Kelola APBN, Sri Mulyani: Jangan Cuma Terima Duit Doang

Mengutip data yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Marwanto Harjowiryono, Sri Mulyani menyebut dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2017 ada sebanyak 52.400 revisi DIPA yang diajukan oleh masing-masing satker. Sedangkan total satker di seluruh Indonesia sebanyak 26.000. Artinya, setiap satker melakukan revisi paling tidak dua kali.

"Itu artinya, narasinya adalah waktu Anda membuat perencanaan anggaran yang penting saya dapat uangnya dulu, nanti belakangan saya pikiran uangnya itu untuk apa. How bad that habit is. Jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu," tegasnya.

Baca juga: Ancaman Maut Sri Mulyani ke Satker K/L, Tak Beri Anggaran yang Sering Revisi DIPA

Untuk itu, dirinya meminta agar para K/L meminimalisasi angka revisi DIPA. Pasalnya, hal tersebut mencerminkan bahwa para K/L tidak menghormati uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari uang rakyat.

Padahal sebagai birokrat, K/L seharusnya memikirkan bagaimana struktur APBN lebih baik, sehingga masyarakat merasakan dampak positif dari keuangan negara.

"Kalau perasaan ini tidak ada dalam hati dan pikiran ibu bapak, maka APBN bisa bertambah terus, tapi dampak buat ekonomi dan masyarakat akan tetap stagnan," paparnya.

(dni)