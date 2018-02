NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka naik tipis, menjelang rilis The Federal Reserve. Investor tengah mencermati, apakah The Fed akan memberikan petunjuk terkait kenaikan suku bunga di masa depan.

The Fed telah menetapkan suku bunga tidak berubah pada pertemuan Januari, namun investor melihat angka inflasi yang membaik, dikombinasikan dengan data ekonomi yang kuat, dapat mengangkat kekhawatiran akan ekonomi yang terlalu panas dan memicu aksi jual baru-baru ini.

Indeks Dow Jones naik 8 poin, Indeks S&P 500 e-minis ESc1 naik 3,5 poin dan indeks Nasdaq 100 menguat 24,25 poin. Pengukur ketakutan Wall Street, indeks Volatilitas CBOE .VIX, berada di 20.44, sedikit di atas penutupan akhir pekan kemarin di 19.46. Imbal hasil Treasury Treasury AS 10 tahun yield US10YT = RR masih di dekat level tertinggi empat tahunan di 2.8914.

Broadcom Corp (AVGO.O) menurunkan tawaran pengambilalihan untuk Qualcomm (QCOM.O), chipmaker tersebut memperhitungkan peningkatan penawaran terakhir untuk akuisisi NXP Semikonduktor NV (NXPI.O). Saham Qualcomm turun lebih dari 1% pada perdagangan perdana.

Saham LendingClub (LC.N) turun lebih dari 10%, setelah pemberi pinjaman online tersbeut membukukan kerugian kuartalan yang lebih luas. Sementara saham pemilik Tinder Match Group (MTCH.O) tergelincir sekira 4% setelah JPMorgan menurunkan saham menjadi "netral".

(mrt)