JAKARTA – Bergerak dinamisnya pertumbuhan industri pasar modal dan termasuk meningkatnya kapitalisasi di pasar modal, mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbarui aturan pasar modal dan didalamnya soal rencana menaikkan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) baru perusahaan sekuritas atau broker di tahun ini.

Fakhri Hilmi, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II selaku Plt Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK menyatakan, saat ini besaran kenaikan MKBD tersebut sedang dibahas. Diharapkan, besaran angka tersebut bisa pasti pada tahun ini. “Ada beberapa angka yang sedang kami diskusikan,”ujarnya di Jakarta, Selasa (20/2).

Pihaknya juga mempertimbangkan penyeragaman ataupun perbedaan perlakuan besaran angka MKBD pada perusahaan efek daerah. Kini, OJK juga mempertimbangkan mekanisme kenaikan MKBD tersebut. Apakah akan dilakukan secara bertahap atau langsung. “Tapi sepertinya, kami tidak menggunakan angka yang sama, karena scoop-nya berbeda,” ungkapnya.

Dengan menambah modal,kapasitas transaksi investor dapat ditingkatkan. Hal itu bisa memberikan efek positif, sebab anggota bursa bisa mendorong diversifikasi transaksi. Sebab, broker dengan MKBD di atas Rp 250 miliar, saat ini bisa melakukan transaksi margin. Modal yang besar tersebutjuga bisa menjadi sumber pendapatan. Pasalnya, pendapatan bukan hanya dari transaksi, namun juga bisa dari bunga atas transaksi margin. Kenaikan MKBD tersebutjuga bisa mendorong kemampuan broker untuk menjangkau investor ritel.

Merespon hal tersebut, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mendukung rencana peningkatan MKBD. Menurut Tito, berkaca pada negara Malaysia dan Thailand, mereka memiliki modal disetor berkisar US$ 15 juta sampai US$ 25 juta. Sedangkan Singapura sekitar US$ 150 juta. “Kita (Indonesia) saat ini sekitar Rp 30 miliar dan MKBD-nya, Rp 25 miliar. Secara teoritis, kalau modal disetor Rp 100 miliar, maka MKBD minimum sekitar Rp 85 miliar hingga Rp 90 miliar,”ujarnya.

Aturan MKBD akan menjadi ranah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BEI juga melakukan koordinasi terkait dengan besaran angka tersebut. Pihaknya akan menyambut baik, bila OJK berencana menaikkan MKBD broker. Pasalnya, negara tetangga saat ini sudah memiliki kemampuan modal disetor yang jauh lebih besar dari Indonesia.

Untuk menyetor modal tersebut, self regulatory organization (SRO) akan memberikan waktu. Bukan hanya itu, BEI juga mengusulkan jika ada broker yang merger akan difasilitasi. Kemudian, saham akan di-buyback dengan nilai tertentu. “Bursa akan mengusulkan kepada OJK dan shareholder supaya boleh buyback,” lanjutnya.

Peningkatan MKBD diprediksi akan terjadi tahun ini. Hal ini untuk mengimbangi pasar modal yang terus membesar, sehingga broker juga turut membesar. Tito menyatakan, modal terakhir naik diperkirakan pada tahun 2004. “Saya rasa kalau melihat tetangga, kini sudah waktunya. Tapi itu adalah ranah OJK,” katanya.

(fmi)