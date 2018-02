JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali meraih sebuah penghargaan dalam acara Peringatan Hari Pendidikan Tinggi Teknik yang digelar oleh Keluarga Alumni Teknik Universitas Gadjah Mada (Katgama), untuk kategori sektor kelautan dan perikanan. Menteri Susi dinilai berperan penting dalam pengembangan ilmu dan teknologi kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh proyek infrastruktur jalan layang (elevated) di Indonesia dihentikan sementara. Keputusan tersebut diambil menyusul banyaknya kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Lalu, Kenaikan harga minyak dunia akan membuat pemerintah mengubah asumsi Indonesian Crude Price (ICP) yang saat ini dipatok USD48 per barel dalam APBN. Pasalnya, realisasi ICP per 31 Januari 2018 telah mencapai USD65,6 per barel. Hal ini membuat pemerintah mewaspadai dampak kenaikan ICP tersebut.

Terima Penghargaaan Herman Johannes Award, Menteri Susi: Saya Sangat Beruntung

Keberhasilan upaya yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mengawal kedaulatan perairan dan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak.

“Penghargaan ini diberikan kepada putera-puteri terbaik bangsa karena pengabdian dan karyanya yang disumbangkan kepada Indonesia. Semoga dapat memberi inspirasi bagi generasi muda untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa,” ujar Ketua (KATGAMA) Agus Prijanto mengutip keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Usai penyerahan penghargaan, Menteri Susi menyampaikan kuliah umum di hadapan ratusan alumni UGM. Menteri Susi mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada dirinya dan masyarakat atas kerja kerasnya selama tiga tahun terakhir.

“Sebetulnya penghargaan ini bukan untuk saya pribadi, saya selalu bilang saya sangat beruntung, padahal saya punya pekerjaan yang sangat serius dan program yang saya kerjakan luar biasa pentingnya,” ungkap Menteri Susi.

“Ini kedua kali saya dapat penghargaan. Yang pertama itu di ITB dari Ganesha. Ini juga sebagai rasa terimakasih saya kepada Pak Jokowi yang sudah mempercayakan jabatan kepada orang yang sekolah SMA sampai kelas 2 saja,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi juga mengaku sulitnya melakukan penegakan hukum, terlebih di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Susi menyadari butuhnya kesadaran masyarakat dan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah. “Kepada anak-anak bangsa yang telah bekerja sungguh-sungguh. Pak Jokowi tidak salah bahwa pilihannya benar dalam menjadikan laut sebagai masa depan bangsa,” ujar Menteri Susi.

Bersama Menteri Susi, sejumlah tokoh nasional lain seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Basoeki Hadimoeljono juga mendapat penghargaan di bidang infrastruktur. Kemudian, penghargaan juga diberikan kepada Prof.Ir. Hardjoso Prodjopangarso di bidang Teknologi Pengairan, Prof Dr Soebroto MA bidang energi dan Dr Ir Hartatrto Sastrosoenarto bidang industri.

Proyek Infrastruktur Jokowi Terhenti, Sri Mulyani: Justru Lebih Baik Presiden Joko Widodo menegaskan, penghentian proyek elevated tersebut, tidak hanya pada infrastruktur jalan tol, tetapi menyeluruh termasuk light rail transit (LRT) dan flyover di seluruh Indonesia. Jokowi juga meminta agar seluruh proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah diawasi ketat secara rutin. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, instruksi Presiden untuk memberhentikan sementara proyek infrastruktur tersebut tidak akan memengaruhi perekonomian. "Dalam jangka panjang tidak ada pengaruhnya tapi justru akan lebih baik," ujarnya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan. Sri Mulyani melanjutkan, upaya tersebut dilakukan untuk mereview dan memastikan kualitas infrastruktur. Dengan demikian, infrastruktur dengan kualitas yang prima dapat pertumbuhan ekonomi secara maksimal. "Kalau kita membangun suatu konstruksi yang kualitasnya buruk tidak hanya bisa mencelakakan orang, tapi juga bisa menimbulkan kualitas dari infranya juga merosot sehingga tidak bisa mencapai tujuan bahwa infra adalah tujuan untuk mempermudah dan menciptakan efisiensi," imbuh dia. Keputusan Presiden Jokowi tersebut diambil setelah kecelakaan konstruksi infrastruktur terjadi hampir berentetan. Terakhir, cetakan untuk pengecoran beton atau bekisting pier head jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan DI Pandjaitan, Jakarta Timur, terjatuh sekitar pukul 03.00 WIB. Akibatnya, tujuh orang mengalami luka berat dan saat ini dirawat di Rumah Sakit (RS) UKI dan RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Harga BBM Terancam Naik Terkerek Kenaikan ICP Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya akan terus memantau dampak dari tren kenaikan ICP terhadap APBN. Dampak terhadap APBN akan ada peningkatan penerimaan negara dari pajak maupun PNBP, namun di sisi lain ada potensi peningkatan dari subsidi yang ada dalam APBN. “Berapa besarnya peningkatan subsidi, menunggu hasil audit. Besarnya subsidi di APBN 2018 kan sudah angkanya. Itu akan dihitung dan dibayarkan,” ujar Suahasil di Jakarta. Menurut Suahasil, pemerintah juga memperhatikan dampak kenaikan ICP terhadap perekonomian secara keseluruhan karena akan berdampak pada daya beli masyarakat. “Kalau harga minyak dunia meningkat maka harga BBM yang tidak diatur pemerintah bisa bergerak naik. Ini akan memengaruhi daya beli dan menyumbang inflasi. Kami perhatikan terus ini, pemerintah dengan BI dan TPIP akan terus perhatikan dampak ini terhadap perekonomian,” tuturnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan harga minyak mengalami deviasi cukup besar, yaitu USD65,6 per barel, lebih tinggi daripada asumsi USD48 per barel. “Kenaikan asumsi ICP dan kurs akan berdampak ke APBN, serta di perlukan mitigasi atas dampaknya terhadap inflasi dan beban terhadap badan usaha,” katanya. Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (DPR) Rofi Munawar mengingatkan pemerintah agar menyiapkan antisipasi atas kecenderungan kenaikan harga minyak dunia yang fluktuatif di kisaran USD60 perbarel dalam tiga bulan terakhir. Pasalnya, kenaikan harga tersebut berpotensi mendorong pembengkakan subsidi energi nasional. Hal ini bisa terjadi seperti 2018, di mana besaran subsidi BBM dan LPG 3 kg pada 2017 menjadi Rp47 triliun dari target APBNP Rp44,5 triliun. “Kenaikan harga minyak dunia dipengaruhi banyak faktor, utamanya dari sisi eksternal seperti situasi geopolitik dan komitmen pembatasan produksi minyak global dari negara produsen. Menyikapi kondisi itu, perlu strategi yang cermat dan jitu dari pemerintah dalam mengelola subsidi energi,” ujarnya.