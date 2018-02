SINGAPURA - Kelompok makanan dan minuman BreadTalk Group mencatat pendapatan sebesar 21,8 juta dolar Singapura (Rp225,41 miliar jika mengacu kurs Rp10.340 per dolar Singapura) pada 2017 silam. Angka ini melonjak 91% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,4 juta dolar Singapura (Rp117,87 miliar).

Melansir Straitstimes, Jumat (23/2/2018), laba bersih kuartalan yang berakhir pada 31 Desember, naik 14,4% menjadi 5,1 juta dolar Singapura (Rp52,73 miliar), sementara pendapatan turun 2% menjadi 150,3 juta dolar Singapura. Perseroan pun mencatat laba bersih per saham mencapai 7,76 sen Singapura, naik dari sebelumnya 4,07 sen Singapura.

BreadTalk pun setuju untuk membagikan dividen 7 sen dolar Singapura per saham, naik 81,8% lebih tinggi dari tahun sebelumnya 3,85 sen dolar Singapura yang dibayarkan pada 2016. Angka ini, terdiri dari dividen khusus 1 sen dolar Singapura per saham dan dividen final 2 sen dolar Singapura per saham.

Namun, pendapatan perusahaan untuk setahun penuh turun 2,5% menjadi 599,7 juta dolar Singapura, seiring dengan strategi konsolidasi kelompok tersebut untuk tahun 2017.

Laba di divisi roti pun turun 3,2% menjadi 297,2 juta dolar Singapura, karena pendapatan yang lebih rendah dari toko yang dioperasikan langsung di Shanghai, Beijing dan Hong Kong, serta pendapatan franchise yang lebih rendah dari China, karena penghentian awal delapan pemegang waralaba.

Mengecualikan satu-off item, inti makanan dan minuman (F & B) laba bersih bisnis akan meroket 153,3% menjadi $ 17,7 juta.

BreadTalk mengatakan tengah mengkonsolidasikan bisnis rotinya, dan menutup beberapa toko berformat langsung yang berkinerja buruk di China dan Singapura tahun lalu.

Mereka juga berencana untuk membuka gerai Din Tai Fung pertamanya di London pada kuartal keempat tahun ini, kelompok ini juga fokus untuk memperdalam jangkauannya di pasar Singapura dan Thailand untuk lebih mengoptimalkan skala ekonomi.

Dua gerai baru telah dibuka pada Januari 2018, berada di Northpoint City yang baru dibuka di Singapura dan di Thonglor di Bangkok, Thailand.

Kontribusi dari divisi atrium makanan turun 5,4% menjadi 149,3 juta dolar Singapura, sementara divisi restoran naik 2,2% menjadi 140,7 juta dolar Singapura.

Sepanjang tahun ini, keuntungan modal bersih tercatat 9,3 juta dolar Singapura dari divestasi investasi kelompok di TripleOne Somerset pada kuartal pertama, sedikit mengalami kenaikan dibandingkan modal bersih pada kuartal I-2016 sebesar 8,8 juta dolar Singapura yang diperoleh dari divestasi 112 Katong Mall.

Berkat kinerjanya ini, saham BreadTalk pun ditutup naik 1,2% atau 2 sen dolar Singapura ke 1,7 dolar Singapura, pada perdagangan kemarin.

(mrt)