JAKARTA - Memiliki kartu kredit memang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Sebelum Anda benar-benar apply kartu kredit, Anda mesti tahu apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengajukan kartu kredit.

Itu untuk mengantisipasi agar Anda tidak sekadar tertarik dengan iming-iming cara membuat kartu kredit gratis dari berbagai lembaga keuangan tanpa tahu detailnya.

Satu hal yang pasti harus sudah Anda ketahui ialah apa tujuan dan kebutuhan Anda menggunakan kartu kredit. Apakah untuk membantu Anda bertransaksi belanja bulanan? Atau untuk memfasilitasi Anda untuk membeli tiket wisata dan belanja?

Kebutuhan tersebut harus sesuai dengan tipe kartu kredit yang diajukan. Jika Anda ingin terbentu untuk belanja bulanan di toko grosir dan supermarket, sebaiknya ajukan atau apply kartu kredit belanja groceries yang banyak menawarkan kartu kredit diskon di supermarket atau hypermarket tertentu.

Dan bila ingin kartu kredit yang memudahkan kamu untuk wisata dan belanja, Anda bisa memilih kartu kredit dengan fasilitas airmiles. Pilihlah kartu kredit dengan poin airmiles yang murah sehingga Anda bisa mengumpulkan point airmiles dengan cepat.

Di luar masalah mendasar tadi, Anda perlu mempertimbangkan tiga hal seputar biaya kartu kredit yang akan Anda ajukan, seperti dikutip dari situs perbandingan dan pengajuan kartu kredit dan pinjaman HaloMoney.co.id.

1. Jumlah iuran tahunan

Saat menggunakan kartu kredit, Anda akan diwajibkan untuk membayar sejumlah iuran tahunan kepada pihak bank penerbit kartu kredit. Jumlah ini bervariasi, tergantung pada jenis kartu dan juga kebijakan yang diterapkan oleh pihak bank penerbit kartu kredit yang kita gunakan. Mulai dari Rp 125.000 per tahun hingga Rp 3 juta per tahun, tergantung jenis kartu yang Anda gunakan. Kartu pertama biasanya memiliki iuran tahunan lebih murah, sedangkan kartu untuk nasabah prioritas lebih mahal hingga Rp 3 juta atau lebih per tahun.

Iuran tahunan ini termasuk dalam komponen biaya yang bersifat tetap di dalam kartu kredit. Sebab itu, pertimbangkan untuk memilih jenis kartu dan bank yang memberikan penawaran terbaik dalam hal ini. Pilihlah bank yang menawarkan keringanan iuran tahunan. Seperti promo bebas iuran tahunan.

2. Besaran suku bunga

Ini juga wajib menjadi pertimbangan, terutama bagi kita yang mungkin akan sering melakukan penunggakan pembayaran pada tagihan. Suku bunga kartu kredit termasuk dalam kategori suku bunga yang tinggi, karena itu sangat penting untuk memilih dan menggunakan bank yang menerapkan suku bunga ringan pada fasilitas kartu kredit yang kita gunakan. Saat ini suku bunga kartu kredit sebesar 2,25% per bulan, berlaku mulai Juli 2017.

3. Berbagai macam biaya kartu kredit

Bank juga akan menerapkan sejumlah biaya di dalam layanan kartu kredit yang kita gunakan, hal ini biasanya akan disesuaikan dengan kebijakan yang digunakan oleh masing-masing bank. Beberapa komponen biaya yang lazim terdapat di dalam kartu kredit antara lain: biaya denda keterlambatan pembayaran, biaya materai, biaya kelebihan pemakaian (over limit), biaya permintaan kenaikan limit, dan biaya lainnya.

Mengingat bank akan menentukan jumlah ini sesuai dengan kebijakan, maka ada baiknya kita memilih bank yang menawarkan berbagai macam biaya tersebut dalam jumlah yang paling ringan (kecil), sehingga kita tidak terbebani dan kesulitan jika sewaktu-waktu harus membayarnya.

Setelah Anda mendapatkan kartu kredit yang diinginkan, Anda perlu selalu ingat untuk bijak dalam menggunakan kartu kredit. Kartu tersebut hanya sebuah fasilitas pembayaran, bukan kartu untuk mendapatkan utang.

(ris)