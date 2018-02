LOS ANGELES - Lamaran pekerjaan isian Steve Jobs lebih dari empat dasawarsa lalu, yang mencerminkan cita-cita pendiri Apple itu untuk bekerja dalam bidang teknologi dan desain, akan dilelang pada bulan depan.



Dengan perkiraan nilai sekitar 50.000 dolar Amerika Serikat, lamaran pekerjaan satu halaman pada 1973 itu, lengkap dengan kesalahan ejaan dan tanda baca, mencantumkan namanya sebagai "Steven Jobs" dan alamatnya "reed college", perguruan tinggi di Oregon tempatnya berkuliah hanya sebentar, kata pengumuman rumah lelang di Boston, RR Auction.



Di bawah bagian bertuliskan "Kemampuan Khusus", Jobs menulis "teknisi atau perancang teknologi. digital dari Teluk di dekat Hewitt-Packard", merujuk pada perusahaan teknologi perintis di Kalifornia, Hewlett-Packard.



Dokumen tersebut tidak menyatakan kedudukan yang dilamar Jobs. Ia dan temannya, Steve Wozniak, mendirikan Apple sekitar tiga tahun kemudian. Jobs meninggal karena kanker pada 2011 dalam usia 56 tahun.



Meskipun Jobs mengisi surat lamaran tersebut bahwa dia memiliki surat izin mengemudi, dia mengatakan bahwa aksesnya untuk transportasi adalah "mungkin, tapi tidak memungkinkan." Di samping kolon "Telepon:" dia menulis "tidak ada." Dokumen tersebut akan menjadi bagian dari penjualan budaya pop oleh RR Auction yang akan berlangsung antara 8 dan 15 Maret.



Dua barang Jobs lainnya akan muncul dalam lelang yang sama - sebuah Mac OS X bermesin manual yang ditandatangani oleh Jobs pada 2001 senilai 25.000 dolar AS, dan sebuah kliping koran pada 2008 yang ditandatanganinya, senilai 15.000 dolar AS, dengan sebuah foto Jobs dan judul utama yang bertuliskan "Baru, iPhone yang lebih cepat akan dijual seharga 199 dolar AS." Lelang tersebut juga akan menampilkan kartu sidik jari asli dari penangkapan Jimi Hendrix pada 1969 di Toronto atas tuduhan obat terlarang, yang ditandatangani oleh mendiang musisi "rock," yang nilainya mencapai 15.000 dolar AS.



Pelelangan tersebut juga akan mencakup surat cinta penyanyi Inggris Amy Winehouse kepada suaminya, Blake Fielder-Civil. Selain tulisannya, surat Winehouse satu halaman itu menampilkan sketsa bayi buaya dikelilingi gambar hati. Surat tersebut bernilai sekitar 4.000 dolar AS.

