JAKARTA - Membicarakan gaji selalu menarik perhatian apalagi itu berkaitan dengan pekerjaan kita. Tak hanya itu, penghasilan seorang pemimpin negara sekelas presiden, raja, atau perdana menteri pun juga tak kalah menarik untuk ditelisik. Penasaran?

Ada Vladimir Putin Presiden Rusia yang digaji sebesar USD151.000 (sekitar Rp2 miliar) per tahun atau USD12.586 per bulan, USD414 per hari.

Lalu ada Donald Trump Presiden Amerika Serikat yang menolak gaji presiden AS yang bernilai USD400.000 (Rp5,4 miliar) per tahun.

Baca selengkapnya: Mengintip Gaji Pemimpin Dunia dari Jokowi, Putin hingga Trump

(mrt)