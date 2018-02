JAKARTA - 11 hari setelah perombakan direksi PT Pertamina (Persero), harga Bahan Bakar Khusus (BBK) langsung naik yang berlaku hari ini. Tak tanggung-tanggung, besaran kenaikannya mulai Rp300 per liter hingga Rp750 per liter.

Tercatat, harga Pertamax naik Rp300 per liter menjadi Rp8.900 per liter dari harga sebelumnya Rp8.600 per liter. Paling tinggi kenaikan harga terjadi pada Pertamina Dex mencapai Rp750 per liter menjadi Rp10.000 per liter dari harga sebelumnya Rp9.250 per liter.

Selain itu, harga Pertamax turbo juga naik Rp500 per liter menjadi Rp10.100 per liter dari harga sebelumnya Rp9.600 per liter.

"Semua BBM non subsidi naik, dari Pertamax sampai Dex. Tapi Pertalite tetap," ujar petugas SPBU 34.10205 kepada Okezone di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2018).

Sebelumnya, pada 13 Februari 2018, Menteri BUMN Rini Soemarno merombak jajaran direksi Pertamina, yakni dengan menghapus posisi Direktur Gas yang diemban Yenni Andayani. Pertamina menambahkan dua direksi baru yaitu Direktur Pemasaran Corporate dan Direktur Logistik, Suplai Chain dan Infrastruktur.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soermarno menjelaskan, perombakan tersebut dimaksudkan untuk mendukung kinerja Pertamina.

"Kalau kita bicara konstruksi di lapangan salah satu kita lihat PT Pertamina aktifitas sangat luas dari hulu sampai hilir," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu 21 Februari 2018

Rini mengharapkan, dengan adanya posisi direksi baru yang berfokus pada sektor hilir, mampu meningkatkan kekuatan Pertamina di sektor hilir. Pasalnya, persaingan di sektor hilir makin sengit.

"Competitiveness-nya itu harus ditingkatkan, pemain lain itu sudah banyak yang masuk nah ini yang ingin kita tekankan Pertamina sudah cukup baik di hulu di processsingnya kita tingkatkan dengan revitaslisasi kilang, pembangunan kilang baru. Nah sekarang hilirnya yang ingin kita tingkatkan supaya pelayanan ke masyarakat jadi lebih baik," kata dia.

Dengan kehadiran dua direksi yang fokus pada pemasaran, Rini meminta kepada Pertamina untuk bekerja dengan lebih maksimal, terutama di sektor hilir.

"Saya enggak mau melihat tiba-tiba enggak ada Elpiji di mana, enggak ada BBM kosong. Ini yang harus dihindari karena itu kita harus tingkatkan untuk management di hilirnya," kata dia.

