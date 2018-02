JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Bahan Bakar Khusus (BBK). Kenaikannya pun tertinggi sejak beberapa bulan terakhir, yakni mulai dari Rp300 per liter hingga Rp750 per liter.

Tercatat, harga Pertamax naik Rp300 per liter menjadi Rp8.900 per liter dari harga sebelumnya Rp8.600 per liter. Kenaikan ini terjadi pada pukul 00.00 WIB

"Semua BBM non subsidi naik, dari Pertamax sampai Dex. Tapi Pertalite tetap," ujar petugas SPBU 34.10205 di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2018).

Baca selengkapnya: Harga Pertamax Kembali Naik Rp300 Jadi Rp8.900 per Liter

(dni)