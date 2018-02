JAKARTA - Agar sukses dalam pekerjaan, banyak orang menyarankan kita untuk mengikuti hasrat dan gairah kita. Namun, miliarder Mark Cuban berkata lain. Menurutnya mengejar hasrat untuk sukses adalah kebohongan besar.

Mark Cuban tumbuh dari keluarga kelas pekerja di Pittsburgh. Ayahnya memasang pelapis di mobil dan ibunya mengerjakan banyak pekerjaan aneh. Saat ini, Cuban memiliki perusahaan yang bernilai lebih dari USD23 miliar, memiliki Dallas Mavericks dan merupakan bintang di acara televisi realitas ABC, "Shark Tank."

Dalam perjalanan kariernya, dia melakukan berbagai cara, termasuk menjual kartu bisbol, perangko dan koin. Namun, dia mengatakan Anda mungkin tidak unggul dalam hal yang Anda sukai.

Dia mencontohkan, dia sangat bersemangat menjadi pemain bisbol, sampai dia menyadari bahwa hanya mampu melempar bola 70 mil per jam, sementara di liga utama yang kompetitif pitcher melempar bola di kisaran 90 mil ditambah per jam.

Karenanya, ketimbang terus berusaha mencapai cita-citanya itu, dia memilih untuk berinvestasi Anda di sana. Karenanya alih-alih mengecar passion Anda, dia menyarankan Anda memikirkan kembali apa yang Anda butuhkan untuk dipusatkan. Anda benar-benar perlu mengevaluasi dan berpikiran ulang tentang apa yang Anda lakukan.

Lahir di Pittsburgh pada 1958, pengusaha Mark Cuban telah berkelana ke berbagai bisnis yang beragam. Dia membuat kekayaannya melalui penjualan startups MicroSolutions dan Broadcast.com pada 1990-an, dan kemudian dikenal sebagai pemilik yang bersemangat dari NBA's Dallas Mavericks.

Cuban juga telah berinvestasi dalam produksi film, dan telah tampil di serial TV seperti Dancing with the Stars and Shark Tank. Kakeknya, Morris Chobanisky, beremigrasi dari Rusia dan memberi makan keluarganya dengan menjual barang dagangan dari belakang sebuah truk.

Seperti kakeknya, Cuban menunjukkan kegigihan untuk membuat kesepakatan dan mengukir kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Pada usia 12, dia menjual set kantong sampah untuk menabung guna membeli sepasang sepatu yang disukainya.

Di SMA, dia mendapatkan uang ekstra, dengan menjual perangko dan salesman koin. Cuban melanjutkan bisnisnya hingga dia bisa masuk kuliah. Dia mulai mengambil kelas psikologi di University of Pittsburgh selama tahun pertama sekolah menengahnya. Dia kemudian melewatkan tahun terakhir dan mendaftar penuh waktu di perguruan tinggi.

Setelah tahun pertamanya di Pitt, Cuban pindah ke Indiana University. Ketika dia perlu menghasilkan uang untuk melanjutkan pendidikannya, Cuban mulai memberikan pelajaran menari. Usaha itu segera membawanya ke tempat pesta disko mewah di gudang senjata Garda Nasional Bloomington.

Setelah lulus pada tahun 1981, Cuban pindah kembali ke Pittsburgh dan bekerja dengan Mellon Bank, saat perusahaan tersebut siap untuk beralih ke komputer. Cuban membenamkan diri dalam studi mesin dan jaringan. Namun, dia tidak memiliki keinginan untuk tinggal di kota asalnya terlalu lama, dan pada 1982 dia meninggalkan Pittsburgh ke Dallas.

Cuban akhirnya menjual perangkat lunak, dan membentuk bisnis konsultasi sendiri, MicroSolutions. Cuban segera menjadi ahli di bidang komputer dan jaringan komputer. Dia juga memiliki kemampuan untuk membangun perusahaan yang cerdas dan menguntungkan. Pada 1990, Cuban menjual perusahaan tersebut ke CompuServe seharga USD6 juta.

Keberuntungannya pun masih jauh dari selesai. Merasakan bahwa dunia baru yang diawali dengan perkembangan internet, Cuban dan mitra bisnis, alumni Indiana Todd Wagner, memulai AudioNet pada tahun 1995. Formasinya berakar pada keinginan untuk dapat mendengarkan permainan basket Indiana Hoosier secara online.

Meskipun mendapat kritik, perusahaannya terbukti sukses besar. Mereka pun berganti nama menjadi Broadcast.com, perusahaan tersebut go public pada 1998 dan sahamnya mencapai USD200 per lembar. Setahun kemudian, Wagner dan Cuban menjualnya ke Yahoo! dengan harga hampir USD6 miliar. Namun, Cuban dianggap sebagai kekuatan opini tanpa filter, kepribadiannya bombastis dan dia dianggap agak kolot. Dia membuat gelombang ketika dia menyebut kasus penyiksaan seksual Kobe Bryant pada tahun 2003 sebagai "Hal baik untuk NBA. Ini adalah televisi realitas, orang suka menonton televisi kereta api, dan Anda benci mengakuinya, tapi itulah kenyataannya, itulah realita hari ini," katanya. Pada tahun 2004, Cuban pun bermasalah dengan Komisi Keamanan dan Pertukaran (SEC), yang menudingnya melakukan insider trading lewat situs mesin pencari Internet. Cuban mengklaim dirinya tidak bersalah, dan pada Juli 2009 kasus tersebut dihentikan. Namun, kasus ini kembali diangkat pada tahun berikutnya. Pada saat inilah juga Cuban mengikuti seri Shark Tank sebagai pemodal ventura, sehingga persidangan dapat ditunda. Pada bulan Maret 2013, Hakim Sidney A. Fitzwater membiarkan kasus ini diadili sekali lagi. Persidangan dimulai pada tanggal 1 Oktober 2013. Dia pun secara resmi dibebaskan dari semua tuduhan insider trading oleh juri Texas. Meskipun Cuban punya banyak alasan untuk pensiun, dia tidak pernah melakukannya. Dia melakukan investasi besar ke pasar TV berdefinisi tinggi dengan HDNet (kemudian AXS TV); meluncurkan serial TV realitas sendiri; dan atas saran putrinya yang masih muda. Cuban juga membawa ketajaman bisnisnya ke dunia produksi film dan televisi dengan membeli rantai Landmark Theatres dan Magnolia Pictures pada tahun 2003. Dia tercatat sebagai produser eksekutif untuk film-film terkenal seperti Goodnight and Good Luck (2005) dan Akeelah and the Bee (2006), dan selanjutnya menambah selebritinya sendiri dengan penampilan di serial TV populer Entourage and The League. Pada tahun 2015, Cuban juga muncul dalam versi besar dari Entourage, dan membintangi Presiden AS Marcus Robbins dalam film bencana Sharknado 3. Cuban tetap berada di puncak tren teknologi dengan meluncurkan aplikasi media sosial yang disebut Cyber Dust pada tahun 2014. Dia pun membual bahwa dia bisa mengalahkan Hillary Clinton dan Donald Trump sebagai kampanye untuk kepresidenan AS pada tahun 2015. Pada bulan Juli 2016, miliarder tersebut melemparkan dukungannya ke Hillary Clinton. Cuban menikahi kekasih lamanya Tiffany Stewart pada tahun 2002. Mereka memiliki tiga anak bersama, anak perempuan Alexis (lahir 2003) dan Alyssa (2006), dan anak laki-laki Jake (2010) dan tinggal di daerah Dallas.