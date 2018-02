BENGALURU - Harga emas naik tipis pada awal pekan ini, setelah turun lebih dari 1% minggu lalu. Emas naik mengikuti penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat baru-baru ini.

Emas jenis spot naik 0,1% ke USD1,330.59 per ounce, setelah turun 1,4% pada 23 Februari, penurunan terbesar dalam 2,5 bulanan. Sementara emas berjangka AS naik 0,1% ke USD1,332.3 per ounce.

Data Komisi Perdagangan Komoditas AS menunjukkan hedge fund dan money managers meningkatkan porsi mereka di posisi kontrak emas dan tembaga COMEX dalam seminggu.

SPDR Gold Trust, emas terbesar di dunia yang didukung dana yang diperdagangkan di bursa, mencatat kepemilikannya naik 0,18% menjadi 829,26 ton dari 827,79 ton.

Newcrest Mining Ltd mengatakan bahwa mereka telah menginvestasikan USD250 juta untuk membeli 27,1% saham di penambang Kanada, Lundin Gold Inc, untuk mengamankan pertumbuhan.

Perhimpunan Nasional Penambang Nasional Afrika Selatan (NUM) mengatakan bahwa Pan African Resources akan memotong 1.722 pekerjaan di Tambang Emas Evander di Mpumalanga di negara ini.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang, stagnan di 89.881. Meningkatnya hasil US Treasury, sebuah pandangan bahwa dolar telah mengalami aksi jual telah berlebihan.

(mrt)