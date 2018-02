MEDAN - PT MNC Life Assurance terus menciptakan terobosan dan strategi-strategi baru dalam menjalankan bisnis perusahaan guna meningkatkan pelayanan terbaiknya. Salah satunya melalui event Roadshow Kick Off Agency yang digelar di Medan, Sumatra Utara untuk meningkatkan motivasi dan semangat para agen pemasaran MNC Life yang berperan sebagai ujung tombak perusahaan dalam menyongsong tahun 2018.

Chief Marketing Officer MNC Life Aldi Rinaldi mengungkapkan, selain untuk meningkatkan motivasi dan semangat para agen pemasaran MNC Life, Roadshow ini juga diharapkan agar seluruh agen pemasaran dapat memiliki visi dan misi yang sama dalam mendukung pertumbuhan perusahaan ke depannya.

“Manajemen juga ingin memberikan dukungan langsung kepada seluruh tenaga pemasaran yang merupakan lini terdepan dalam menggerakan roda bisnis perusahaan,” kata Aldi Rinaldi saat Roadshow Kick Off Agency di Restoran Kenanga, Medan, Selasa (26/02/2018).

Head of Agency MNC Life Eka Permana menambahkan, pada kesempatan ini pihaknya mengusung army look sebagai dress code acara Kick Off Agency Roadshow ini. “Tujuannya agar seluruh agen pemasaran dapat memiliki karakter yang sama dengan seorang tentara dalam menjalankan tugasnya seperti pantang menyerah, tabah, loyal, insiatif dan rela berkorban,” katanya.

Sementara itu, Head of Regional Agency Development MNC Life Erwansyah Antoro menjelaskan, Kota Medan adalah salah satu kota yang menjadi target perusahaan dalam menyelenggarakan Roadshow Kick Off Agency. Lantaran, potensi tenaga pemasaran asuransi di kota ini masih besar.

“Kami yakin dengan adanya acara ini akan semakin menambah semangat para tenaga pemasaran MNC Life khususnya di kota Medan untuk memasarkan produk-produk unggulan dari MNC Life serta mendapatkan banyak tenaga pemasaran baru yang akan bergabung dengan kami,” ujarnya.

Sebelumnya, Roadshow Kick Off Agency sudah diselenggarakan di empat kota besar lainnya yaitu Jakarta sebagai kota pembukanya, lalu Yogyakarta, Surabaya dan Medan dengan dihadiri oleh ratusan agen pemasaran asuransi jiwa MNC Life.

MNC Life merupakan perusahaan asuransi jiwa yang menyediakan berbagai produk asuransi seperti asuransi kehidupan (jiwa), kecelakaan, kesehatan, pendidikan dan investasi. Pendirian MNC Life sejalan dengan strategi holding company dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk atau yang dikenal dengan MNC Financial Services untuk memberikan pelayanan jasa keuangan baik bank maupun non bank yang lengkap dan terintegrasi. Saat ini MNC Life telah hadir melalui empat jalur distribusi yaitu agency, bancassurance employee benefits dan alternate business.

