JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga jual beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. BBM yang naik antara lain Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Racing dan Dexlite. Sedangkan harga Pertalite tidak berubah Rp7.600 per liter.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak mempermasalahkan kenaikan harga Pertamax di pasaran. Pasalnya, yang mengalami kenaikan bukanlah bahan bakar yang dikhususkan untuk masyarakat bawah seperti premium.

"Sepanjang kepentingan rakyat bawah itu tidak ada perubahan (harga) tidak masalah, masa kalau mobil camry yang ngisi masa disubsidi," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Menurut Luhut, hal tersebut juga berlaku pada tarif listrik subsidi yang dipastikan tidak akan naik hingga 2019. Menurut Luhut, keputusan tarif listrik subsidi takan dinaikan agar bisa membantu masyarakat kecil akan kebutuhan listrik.

"Ya enggak ada masalah kalau untuk rakyat kecil yang tidak dinaikan, ya enggak ada masalah. Pokoknya kalau untuk rakyat kecil Presiden atau pemerintah komit untuk tidak melakukan perubahan-perubahan," jelasnya.

Sebagai informasi, pada Sabtu lalu, harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan. Untuk wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax kini dijual Rp8.900 per liter atau naik Rp300 per liter. Harga Pertamax Turbo juga naik Rp500 per liter dari sebelumnya Rp9.600 menjadi Rp10.100.

Kenaikan juga terjadi di produk Dexlite yang sebelumnya Rp7.500 per liter menjadi Rp8.100 per liter. Sedangkan untuk Pertamina Dex dari sebelumnya Rp9.250 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

Tak hanya di Jakarta, di provinsi lain harga BBM nonsubsidi juga mengalami kenaikan. Seperti di DI Yogyakarta, harga Pertamax yang sebelumnya Rp8.600 per liter menjadi Rp8.900 per liter. Untuk Pertamax Turbo dari sebelumnya Rp9.650 per liter menjadi Rp10.150 per liter.

Sedangkan untuk jenis Solar, Pertamina di DIY menjual Dexlite seharga Rp8.100 per liter dari sebelumnya Rp7.500 per liter. Sedangkan untuk Pertamina Dex dibanderol seharga Rp10.100 per liter dari sebelumnya Rp9.350 per liter.

Untuk di Jawa Timur, Pertamax sebelumnya di harga Rp8.600 per liter kini menjadi Rp8.900 per liter. Untuk Pertamax Turbo kini dijual Rp10.150 per liter dari sebelumnya Rp9.650 per liter. Jenis Dexlite, kini dijual dengan harga Rp8.100 per liter dari sebelumnya Rp7.500 per liter. Sedangkan untuk jenis Pertamina Dex mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp9.350 per liter menjadi Rp9.600 per liter. Sementara itu, pemerintah juga memastikan tidak akan menaikan tarif listrik hingga 2019 mendatang. Upaya ini guna menjaga tarif listrik agar terjangkau dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.