DEPOK - Di era digital, penjualan secara tradisional cukup mengkhawatirkan di Indonesia. Namun, pemasaran tradisional tak akan begitu saja hilang meskipun digitalisasi mendominasi.

"Yang tidak bisa ditinggalkan saat membeli produk itu mereka akan tetap membutuhkan hubungan personal antara penjual dan pembeli," ujar Presiden of Indonesia Marketing Association De Yong Adrian pada seminar Marketing Insight di Auditorium R. Soeri Atmadja, Kampus FEB UI, Depok, Selasa (27/2/2018).

Dia juga mengatakan, konsumen akan tetap membutuhkan cara yang tradisional. Karena hubungan personal sangat dibutuhkan dalam perdagangan.

Fakultas Ekonomi dan Budaya (FEB) Universitas Indonesia (UI) kembali mengadakan MIST yang ke 14 atau Marketing Insight, Seminar and Training yang bertajuk Creative Marketing integranation: Alignment of Digital Traditional Marketing Strategy di Gedung Dekanat Auditorium R. Soeria Atmaja FEB Universitas Indonesia, Depok pada Selasa, 27 Februari 2018.

Dalam acara ini juga dihadiri oleh pakar marketing dan bisnis yaitu CEO Garuda Indonesia Pahala Mansury, Deputi CEO Markplus Jacky Mussry, Presiden of Indonesia Marketing Association De Yong Adrian, CEO Telkomtelstra Erick Meijer, dan Head of Sales Line Indonesia Trisdia Archali dan masih banyak lagi . Tidak lupa pula yang akan menjadi keynote speaker Minister of Trade of Indonesia Enggartiasto Lukita.

(rzy)