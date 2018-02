JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi terhitung sejak 24 Februari 2018. Rentang kenaikan BBM non subsidi mulai dari Rp300 per liter hingga Rp750 per liter.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut kenaikan ini akan memicu inflasi, meskipun dalam tingkat yang tidak signifikan.

"Ya kalau harga minyak ya adalah tergantung kalau kita tidak punya dasar revitalitas ini ya pengaruhnya enggak banyak, kalau adanya (pengaruh) pasti selalu ada," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (27/2/2018).

Baca juga: Harga Pertamax Naik, Menko Luhut: Masak Mobil Camry Disubsidi

Akan tetapi, hal tersebut masih harus dikonfirmasi lebih lanjut pada Kementerian Keuangan.

Kenaikan BBM non subsidi ini memang menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka mendukung keputusan tersebut karena harga minyak dunia sudah naik.

Sebelumnya, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai, keputusan perseroan sudah tepat, di tengah harga minyak mentah yang terus naik.

"Menaikan harga Pertamax cs, saya kira cukup benar agar beban keuangan Pertamina tidak semakin berdarah-darah. Mengingat mereka sudah cukup berdarah-darah di BBM PSO (subsidi) dan BBM Satu Harga, di mana tidak ada kenaikan harga untuk Premium dan Solar," kata dia.

Baca juga: Harga Pertamax Kembali Naik Rp300 Jadi Rp8.900 per Liter

Senada, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Herman Khaeron menyebut langkah yang diambil Pertamina untuk menaikan harga BBM non subsidi sesuai dengan mekanisme pasar. Sebab, keputusan yang diambil oleh PT Pertamina (Persero) mempertimbangkan harga minyak mentah global yang terus naik, sementara kurs Rupiah belum dapat menyeimbangi kenaikan itu.

"Kalau berhitung pada mekanisme pasar ya formulasinya seperti itu, ketika harga internasionalnya naik, harga pasarnya naik. Nunggu kenaikan rata-rata satu bulan, klau tidak turun lagi dan dihitung dari harga penetapan sebelumnya ya hitungan liberalnya wajar," ujarnya.

Dengan kenaikan itu, tercatat, harga Pertamax naik Rp300 per liter menjadi Rp8.900 per liter dari harga sebelumnya Rp8.600 per liter.

(dni)