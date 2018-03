JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serika (AS) terus mengalami pelemahan. Setelah kemarin tembus Rp13.700 per USD, pagi ini bahkan tembus hingga Rp13.817 per USD.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pelemahan Rupiah terus berlanjut merupakan dampak dari pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell di depan Kongres yang relatif hawkish. Di mana menurut assessment-nya kondisi perekonomian AS terus membaik sejak akhir tahun lalu.

"Optimisme Powell diperkuat oleh ekspektasi pertumbuhan ekonomi AS yang meningkat pada tahun ini, peningkatan ekspektasi inflasi serta pengetatan di sektor tenaga kerja mengindikasikan bahwa Fed diperkirakan akan menaikkan 75 bps pada tahun ini," ungkapnya kepada Okezone, Jakarta (1/3/2018).

Adapun, pernyataan hawkish dari Powell tersebut direspons oleh pelaku pasar ditandai dengan probabilitas kenaikan suku bunga yang kedua dan ketiga masing-masing menjadi 80% dan 70%. Dengan demikian maka ekspektasi pasar tersebut juga mendorong sentimen risk off di pasar keuangan global yang mendorong koreksi di pasar saham AS.

"Itu mendorong kenaikan UST yield mendekati level 2,9% yang pada akhirnya mendorong penguatan dolar index. Penguatan dolar index dan kenaikan yield UST juga mendorong pelemahan nilai tukar rupiah di atas level Rp13,800 per dolar pada hari ini karena terjadi sell off di pasar SUN yang telah mengerek kenaikan yiel SUN menjadi ke level 6,637%," jelasnya.

Selain itu, Josua menilai penguatan dolar AS diperkirakan bersifat temporer karena pada umumnya pelaku pasar bereaksi justru sebelum suatu event yaitu kenaikan suku bunga Fed terjadi dan justru setelah naik, biasanya market tidak terlalu reaktif. Nilai tukar Rupiah diperkirakan akan kembali stabil di level fundamentalnya mengingat BI akan tetap berada di pasar untuk melakukan langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

"BI memiliki first line of defense dalam hal capital management yakni dengan terus memperkuat cadangan devisa yang menunjukkan bahwa pasar keuangan Indonesia memiliki buffer yang dapat menahan capital flight dari pasar keuangan Indonesia. Sementara pemerintah juga memiliki Bond Stabilization Framework guna mengantisipasi terjadinya sudden reversal di pasar SUN," tukasnya.

