JAKARTA - Emiten perkebunan, PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) melakukan penawaran umum obligasi dengan mekanisme penawaran umum berkelanjutan (PUB). Pada aksi korporasi ini, perseroan menerbitkan surat utang Rp1,5 triliun secara bertahap. Untuk tahap I Tahun 2018 sebesar Rp1 triliun.

”Obligasi yang diterbitkan memiliki tenor 5 tahun," kata Presiden Direktur Tunas Baru Lampung, Widarto di Jakarta.

Dana obligasi berperingkat A+(idn) (Single A Plus) dari PT Fitch Ratings Indonesia ini akan digunakan untuk membayar utang. Perinciannya sekitar Rp420 miliar untuk pelunasan seluruh pokok pinjaman kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk, sekitar Rp420 miliar untuk menurunkan saldo pinjaman perusahaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk. Selanjutnya, sekitar Rp90 miliar untuk menurunkan saldo kepada PT Bank OCBC NISP Tbk, dan sekitar Rp60 miliar untuk menurunkan saldo pinjaman kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Adapun bunga obligasi yang dipatok 9% hingga 9,75% dibayar setiap tiga bulan. Tunas Baru Lampung telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Rencananya, masa penawaran awal (bookbuilding) dilakukan pada 27 Februari hingga 12 Maret 2018, masa penawaran umum pada 23 Maret hingga 26 Maret 2018 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2 April 2018.

Per September 2017, utang bank jangka pendek TBLA naik 67,58% year on year (yoy) menjadi Rp1,64 triliun dari sebelumnya Rp981,82 miliar. Hal ini terutama disebabkan kenaikan pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk serta PT Bank Permata Tbk. Jumlah liabilitas jangka panjang perseroan per kuartal III-2017 juga meningkat 15,59% yoy menjadi Rp5,31 triliun dari sebelumnya Rp4,59 triliun. Adapun, utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun naik 12,81% yoy menuju Rp3,56 triliun per 30 September 2017.

Tahun ini, perseroan memprediksi kenaikan pertumbuhan bisnis 15% hingga 20% seiring dengan beroperasinya beberapa pabrik baru. Disamping itu, guna memenuhi target penjualan tersebu, perseroan berharap cuaca juga ikut mendukung. ”Lantaran bisnis perseroan berbasis pertanian, maka sangat bergantung cuaca,” tandas Widarto.

Sementara di tahun 2017 kemarin, perseroan memprediksi penjualan mencapai Rp8,8 triliun dan laba bersih capai Rp1 triliun. Keyakinan tersebut didasarkan pencapaian penjualan hingga 9 bulan 2017 sudah mencapai Rp6,6 trilun atau tumbuh dibandingkan pencapaian sepanjang 2016 sebesar Rp6,5 triliun.

Kata Widarto, tahun ini perseroan menganggarkan belanja modal atau capex sebesar Rp800-900 miliar. Angka tersebut kecil dibandingkan tahun lalu karena pembangunan pabrik baru telah rampung dan siap beroperasi. Berdiri tahun 1973, Tunas Baru Lampung merupakan bagian Grup Sungai Budi yang merupakan kelompok usaha di bidang pabrikan dan distributor berbasis pertanian terbesar di Indonesia berbasis produk konsumen. Anggota lain dalam kelompok usaha Sungai Budi adalah PT Budi Starch & Sweetener Tbk (dahulu PT Budi Acid Jaya Tbk), pabrikan tepung tapioka terbesar dan terintegrasi di Indonesia.