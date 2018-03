JAKARTA - Rupiah kembali mengalami pelemahan bahkan tembus hingga Rp13.817 USD pada pembukaan hari ini. Sedangkan dari data Bank Indonesia, Jisdor mencatat Rupiah hari ini mencapai Rp13.793 per USD.

Sementara, pada penutupan perdagangan sore ini, data Yahoo Finance menunjukkan rupiah hingga sesi akhir perdagangan jatuh ke posisi Rp13.745 per USD atau tidak lebih baik dibanding penutupan sebelumnya Rp13.740 per USD. Rupiah sepanjang hari ini bergerak pada level Rp13.738-Rp13.800 per USD.

Baca juga: BI: Tak Ada yang Bisa Tahan Laju Dolar AS kecuali Yen

Menurut data Bloomberg di akhir perdagangan, rupiah bertengger ke level Rp13.748 per USD di mana sedikit membaik dari penutupan tengah pekan kemarin Rp13.751 per USD. Pergerakan harian rupiah berada di kisaran Rp13.745-Rp13.817 per USD.

Pelemahan Rupiah ini terus berlanjut sejak awal tahun ini. Pelemahan ini di angka Rp13.800 per USD ini pun dinilai sudah tidak sesuai dengan fundamental Indonesia sehingga ditunggu langkah BI kembali mengangkat nilai Rupiah.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, meski sedang melemah tapi kemungkinan tembus Rp14.000 per USD sangat rendah.

"Saya pikir potensinya relatif kecil jika melemah hingga ke level (Rp14.000 per USD) tersebut," ungkap Josua kepada Okezone, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Baca juga: Gejolak Nilai Tukar Diprediksi Hingga Maret

Menurutnya, kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah mulai membaik sehingga untuk sampai di kisaran Rp14.000 per USD sangatlah kecil. Selain itu, Bank Indoesia juga dinilai akan tetap menjaga rupiah di pasar.

"Kondisi fundamental makro Indonesia sudah semakin membaik, dan juga BI akan selalu berada di pasar untuk melakukan langkah-langkah stabilisasi Rupiah," tukasnya.

(dni)