JAKARTA – Mengemban tugas sebagai seorang Menteri memberikan kenangan tersendiri bagi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Srikandi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo tersebut memulai kariernya sebagai pengusaha ikan bakulan satu kuintal hingga menjadi eksportir ikan.

Sementara itu, Pemerintah berencana menaikkan gaji para pegawai negeri sipil (PNS) pada 2019 mendatang. Rencana ini menjadi kabar yang sangat membahagiakan bagi PNS lantaran gaji mereka terakhir kali mengalami kenaikan pada 2015 silam.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya inflasi sebesar 0,17% pada Februari 2018. Meskipun turun dibandingkan tingkat inflasi Januari 2017 sebesar 0,62%, namun lebih tinggi dari Februari 2016 yang mengalami deflasi sebesar 0,09%.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Curhat Menteri Susi: Seumur-umur Baru Makan Nasi Kotak Pas Jadi Menteri

Pengalamannya selama 30 tahun di bidang perikanan dan kelautan menjadi bekalnya untuk duduk di kursi nomor satu Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Banyak hal yang telah dilakukan tapi belum cukup untuk begitu banyaknya hal yang harus kita selesaikan. 10 hingga 15 tahun setelah saya lihat apa yg ada di KKP Indonesia waktu itu tidak akan cukup apalagi cuma 5 tahun," ujarnya di Kantor KKP, Rabu (28/2/2018).

Baca Juga: Kalahkan Sandiaga Uno, Menteri Susi Siap Padling di Danau-Danau Jakarta

Perempuan asal Pangandaran ini mengaku dunia birokrasi membuat dia cukup kikuk pada masa pertama menjadi Menteri. Oleh karena itu, dia memulai langkah pertama di KKP dengan menyamakan persepsi dengan para Direktorat Jenderal untuk ke depannya. Salah satu hal yang ditekankan Susi adalah menegakkan kedaulatan maritim.

"Awal-awal jadi menteri saya kaget juga, ikut rapat sampai jam 11 malam. Habis rapat lapar, kalau pulang ke rumah (restoran) di jalan sudah pada tutup. Pas rapat disediakan nasi kotak. Saya makan nasi kotak. Seumur-umur saat jadi menteri itu saya makan nasi kotak,” tuturnya.

Sekadar informasi, Susi baru saja menulis buku yang bertajuk "Laut Masa Depan Bangsa". Buku itu merupakan hasil karya yang ditulis langsung oleh Menteri Susi. Buku yang dikemas dalam nuansa biru dan putih itu memiliki tebal 115 halaman serta terdiri dari enam bab.

Baca Juga: Menteri Susi dan Sandiaga Uno Raih Penghargaan MURI Berkat Tanding di Danau Sunter

Dalam pengantar bukunya, Menteri Susi sedikit mencurahkan isi hatinya sebagai seorang Srikandi di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Mendapat amanah sebagai seorang Menteri, tidak pernah terpikir dalam benak Menteri Susi.

Dia juga sedikit berkisah tentang keindahan laut Indonesia yang tak seindah apa yang tampak di mata. Begitu kompleks persoalan yang ada di dalamnya.

Dalam buku ini dipaparkan bermulanya era reformasi kelautan, di mana Presiden Joko Widodo mencanangkan visi baru di bidang maritim, menempatkan laut sebagai masa depan bangsa. Hal tersebut diterjemahkan Susi dalam tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Gaji PNS Akan Naik Tahun Depan

Belum ada kepastian besaran kenaikan gaji pokok ini karena usulan tersebut tengah dimatangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Direktur Kompensasi Aparatur Sipil Negara (ASN) BKN Aswin Eka Adhi mengatakan, penyusunan konsep usulan kenaikan gaji pokok dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa sudah lebih dari dua tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji.

Baca Juga: Uang Pensiun PNS Sangat Kecil, Pemerintah Terus Hitung-hitungan Metode yang Tepat

BKN juga menyiapkan landasan hukum karena aturan teknis kenaikan gaji dan tunjangan dari Undang-Undang (UU) No 5/2014 tentang ASN hingga kini juga belum ditetapkan. Usulan ini juga disinkronkan dengan analisa kebutuhan anggaran dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.



“Hal tersebut (kenaikan) bergantung pada hasil penghitungan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan negara yang akan dibahas bersama dengan Kemenkeu ,” ujarnya. Menurutnya, jika usulan kenaikan gaji pokok tahun 2019 disetujui, selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada 2019.



Sebelumnya Aswin memastikan bahwa pada 2018 ini belum ada rencana kenaikan gaji PNS. Hal ini berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2018. Pada 2015 lalu, besaran kenaikan gaji PNS adalah 6%.

Baca Juga: Seleksi CPNS 2018 dari Honorer dan Formasi Umum, BKN: Itu Aksi Penipuan



Sebagai kompensasi tak ada kenaikan tahun ini, PNS lantas diberikan THR sebesar gaji pokok yang diatur dalam UU No 15/ 2017 tentang APBN 2018 dan Nota Keuangan APBN 2018. Aswin menjelaskan bahwa kenaikan gaji PNS secara signifikan pernah terjadi pada 2001 yang mencapai 270% dengan mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No 26/2001.



Sementara sistem penggajian PNS, saat ini masih mengacu pada PP No 7/1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Dalam PP itu, kenaikan gaji PNS terdiri atas beberapa jenis antara lain kenaikan gaji berkala (KGB) setiap dua tahun sekali. Lalu, ada juga kenaikan gaji istimewa dengan hasil pelaksanaan kerja dengan kategori “Amat Baik”.

Ada juga kenaikan gaji karena kenaikan pangkat. Kenaikan gaji juga bisa karena kebijakan pemerintah mengikuti besaran inflasi yang tertuang dalam nota keuangan. Desakan untuk mengubah skema penggajian PNS sebelumnya juga diutarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).



Korpri menilai skema gaji saat ini dinilai masih belum memenuhi rasa keadilan. Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, skema gaji saat ini masih terjadi ketimpangan, karena antara gaji pokok dan tunjangan besarannya sangat tidak berimbang. “Kalau sekarang gaji pokok itu besarannya sangat kecil, sementara tunjangannya besar.

Baca Juga: Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS Kini Terintegrasi dengan Absensi



Belum lagi tunjangannya sudah tidak sama di mana setiap daerah berbeda-beda. Ini menimbulkan kecemburuan dan keirian. Ini tidak sehat,” katanya. Gaji saat ini juga belum mencerminkan beban kerja dan kinerja dari seorang PNS, padahal seharusnya gaji yang peroleh PNS disesuaikan dengan kinerja dan beban kerja.



“Ada daerah yang eselon III gajinya lebih tinggi dibandingkan eselon II di kementerian, karena ini tunjangannya. Padahal jenis pekerjaannya tidak berbeda jauh,” ungkapnya. Di sisi lain, dia juga mengkritisi masih kecilnya gaji pokok. Padahal, dana pensiun didasarkan pada besaran gaji pokok.



Maka itu, perlu adanya kenaikan gaji pokok agar besaran dana pensiun tidak merosot drastis. “Karena pada prinsipnya setelah pensiun, penghasilan tidak boleh turun terlalu besar penghasilannya. Dana pensiun dihitung dari gaji pokok, maka gaji pokok di naikkan, tuturnya. Zudan mengusulkan perlunya kenaikan rutin gaji PNS setiap tahunnya.



Menurutnya, selain adanya gaji ke-13 dan ke-1, gaji PNS perlu disesuaikan dengan kenaikan inflasi. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur belum akan menindaklanjuti wacana perubahan struktur gaji PNS tahun ini. Alasannya, mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Seperti diketahui, dalam APBN 2018 belanja pegawai dipatok Rp365,7 triliun.

Tarif Sewa Rumah hingga Upah PRT Picu Inflasi Februari

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan, BPS di 82 kota, menunjukkan terjadi inflasi 0,17%. Dari 82 kota tersebut, sebanyak 55 kota yang mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Jayapura mencapai 1,05% dan inflasi terendah ada di Kota Palangkaraya sebesar 0,04%.

Jika dilihat dari kelompok pengeluaran, kenaikan harga terjadi di seluruh kelompok pengeluaran, sehingga semuanya mengalami inflasi. Adapun inflasi tertinggi, terjadi di kelompok makanan jadi, minuman jadi, rokok, dan tembakau.

Baca Juga: Kenaikan Pertamax Beri Andil Inflasi

Adapun untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar 0,22% sumbangannya kepada inflasi sebesar 0,05%.

"Yang dominan adalah tarif sewa rumah, kemudian upah tukang bukan mandor, upah pembantu rumah tangga andilnya 0,01%. Khusus di Batam ada kenaikan listrik karena listriknya dikelola oleh Drive PLN 46," kata dia di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Baca Juga: Rokok Kretek Sumbang Kenaikan Tertinggi

Sementara kelompok sandang, mengalami inflasi 0,35%, dan komoditas yang dominan memberikan andil, yaitu emas sebesar 0,02%. Adapun kelompok pengeluaran kesehatan mengalami inflasi, 26% dengan andil tipis kepada inflasi Februari 2018 sebesar 0,1%.

"Kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi, dan olahrga engalami inflasi 0,07%. Kelompok ini tidak memberikan sumbangan terhadap inflasi nasional," jelas dia.