JAKARTA – Pernah mendengar nasi kucing? Bagi Anda yang tinggal atau pernah menetap di Yogyakarta, tentu tidak asing lagi dengan istilah nasi kucing.

Ya, istilah tersebut adalah julukan untuk nasi yang dijual dengan gerobak pada malam hari, biasa disebut angkringan. Nah angkringan ini awalnya hanya ada di kota Yogyakarta saja, dan memang merupakan ciri khas dari kota pelajar tersebut.

Namun, saat ini sudah mulai berkembang bisnis angkringan di luar Yogyakarta. Nah, bagi Anda yang sekarang ini berstatus pengangguran, coba saja bisnis makanan yang satu ini. Selain udah dan modalnya kecil, bisnis ini juga sangat menguntungkan.

Mengutip buku “Pengangguran Kaya Raya” pengarang Wildan Fatoni, simak analisis biaya dan keuntungan dari bisnis nasi kucing.

Modal Investasi Awal Pembelian gerobak Rp2.500.000 Peralatan dan perlengkapan komplet Rp2.000.000 Tabung gas+kompor Rp350.000 Lain-lain Rp50.000 Total Investasi awal Rp4.900.000

Biaya Operasional bulanan Biaya untuk masak+minuman per bulan Rp4.500.000 Sewa tempat parker gerobak Rp500.000 Lain-lain Rp100.000 Total Rp5.100.000





Asumsi Pendapatan per Bulan

Pendapatan bisa dihitung dengan perkiraan pengunjungan per hari rata-rata 30 orang. Dengan mematok harga Rp10.000 dikalikan dengan 30 hari dengan asumsi 30 orang per hari maka pendapatan di Rp9.000.000 per bulan.

Sementara itu keuntungan bisa didapat dengan pendapatan dikurangi oleh biaya operasional bulanan. Terhitung Rp9.000.000 dikurangi Rp5.100.000 maka kentungan per bulan menjadi Rp3.900.000.

Asumsi ini tidak menggunakan jasa karyawan. Apabila Anda membuka bisnis dengan memperkerjakan karyawan, maka biaya operasional akan bertambah. Contoh, analisis ini adalah hitung-hitungan bila Anda membuka angkringan sederhana dengan gerobak dorong.

