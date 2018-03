BATAM - PLN Regional Sumatera menargetkan commercial operation date (COD) dari pembangkit baru yang beroperasi tahun ini sebanyak 500 megawatt (MW). Penambahan pasokan listrik tersebut diharapkan mendukung keandalan listrik di wilayah Sumatera.

“Tahun ini akan masuk COD dari sejumlah pembangkit seperti PLTP Sarulla, PLTA Semangka, PLTU/Gas Krueng Raya, dan Pang kalan Susu,” ujar Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN (Persero) Wiluyo Kus dwihar to di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (1/3/2018) malam.

Secara rinci, pasokan baru listrik untuk sistem Sumatera itu berasal dari PLTP Sarulla 110 MW dan PLTA Semangka 50 MW yang merupakan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Sementara si sanya berasal dari tiga pembang kit listrik milik PLN di Pang kalan Susu, Tanjung Jabung, dan Krueng Raya yang menggunakan energi primer batu baradan gas.

”Total investasi dari pembangkitpembang kit tersebut sekitar Rp6 tri liun,” ujar Wiluyo.

Dia menambahkan, PLN regional Sumatera tahun ini menargetkan pertumbuhan penjual an sebesar 7,84%. Hal ini seiring dengan target per tumbuh an ekonomi pada APBN 2018 sebesar 5,4%. Sementara untuk pembangun an transmisi ditargetkan se panjang 3.663 kilometer sirkit (kms) dan gardu induk berka pasitas 5.970 MVA.

“Kami juga menargetkan desa berlistrik di Sumatera bisa 100% hingga akhir 2018. Saat ini baru 95%,” ujarnya.

Wiluyo mengatakan, saat ini ma sih ada desa di Sumatera yang belum berlistrik karena sulit nya akses ke desa-desa. Dia mencontohkan, desa di wilayah Indragili Hilir yang kondisi alam nya banyak terdapat parit sehingga tidak mudah untuk membuat jaringan transmisi.

Kondisi alam yang tidak mudah terjangkau itu menyebabkan biaya untuk membangun infrastruktur kelistrikan di desa-desa di wilayah Sumatera cukup besar. Untuk itu, PLN wilayah Sumatera menyiapkan dana sekitar Rp3,1 triliun khusus untuk mewujudkan desa berlistrik sesuai amanat pemerintah.

“Ini komitmen kami dalam membangun daerah tertinggal, terluar dan terdepan. Ada banyak yang daerahnya sulit di jangkau seperti di Kepulauan Riau, Nias, dan Mentawai,” ujarnya.

Menurut Wiluyo, investasi sebesar itu digunakan untuk pengadaan genset Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan jaringan transmisinya. Genset menjadi pilihan karena merupakan solusi terbaik meski biaya operasionalnya tinggi. Adapun, rata-rata BPP di wilayah regional Sumatera di kisaran Rp1.685 per kwh.

”Biaya pokok produksi (BPP) lis trik dengan menggunakan gen set yang menggunakan bahan bakar minyak ini sekitar Rp2.600 per kwh, lebih tinggi di bandingkan pembangkit yang menggunakan batubara yang rata-rata hanya Rp900 per kwh,” kata Wiluyo.

Karimun Siap Sambut Investasi

Sementara itu, pada kunjungan ke Kabupaten Karimun, Prov Kepulauan Riau, kemarin, Direktur Regional Sumatera Wi luyo Kusdwiharto meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Bukit Carok berkapasitas 17 MW. Dengan selesainya peresmian ini, maka kapasitas mampu di Karimun menjadi 42 MW dengan beban puncak 25,5 MW.

”Kehadiran PLTD ini dapat me nambah keandalan sistem ke listrikan di Tanjung Balai Kari mun sehingga daerah ini siap me nyalurkan listrik untuk investor yang menanamkan modal nya di Karimun,” kata Ma najer SDM dan Organisasi PLN Wi layah Riau dan Kepulauan Riau Dwi Suryo Abdullah.

Dwi menambahkan, cadang an listrik di Karimun di hara kan bisa diserap oleh pelaku usa ha pariwisata, UKM, perhotel an, dan residensial. ”Sudah ada hotel yang belum lama ini ka mi pasok listriknya. Nantinya ada pelabuhan baru yang akan di bangun, kami suplai juga,” kata Dwi.

Menurut Dwi, Karimun merupakan daerah strategis di Kepulauan Riau karena menjadi pin tu masuk untuk kenegara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. ”Kalau akhir pekan banyak warga Singapura yang ke Ka rimun untuk berlibur karena fa silitas di sini juga sudah bagus,” ujarnya. (gir)

(rhs)