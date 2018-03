NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan di awal pekan ini atau Senin waktu setempat. Investor khawatir akan kemungkinan adanya perang perdagangan global perang menyusul ancaman Presiden Donald Trump untuk memaksakan kenaikan tarif impor baja dan alumunium.



Dow Jones Industrial Average turun 141,26 poin, atau 0,58%, ke 24.396,8. Indeks S & P 500 kehilangan 12,75 poin atau 0,47% ke 2.678,5.



Sementara Indeks Komposit Nasdaq jatuh 33,64 poin, atau 0,46% ke 7.224,22.



Sementara itu, pada penutupan pekan lalu, saham-saham di Wall Street berakhir bervariasi pada Jumat (Sabtu pagi WIB). Hal ini dikarenakan para investor terus mempertimbangkan pernyataan Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif pada impor baja dan aluminium.



Indeks Dow Jones Industrial Average turun 70,92 poin atau 0,29% menjadi ditutup di 24.538,06 poin. Indeks S&P 500 meningkat 13,58 poin atau 0,51% menjadi berakhir di 2.691,25 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup menguat 77,31 poin atau 1,08% menjadi 7.257,87 poin.



Amerika Serikat menetapkan tarif 25% untuk produk impor baja dan 10 persen untuk impor aluminium pada awal minggu depan, kata Trump Kamis (1/3) setelah bertemu dengan para eksekutif bisnis di Gedung Putih. Saham-saham AS jatuh untuk sesi ketiga berturut-turut pada Kamis (1/3) setelah pengumuman tersebut, dengan ketiga indeks utama turun lebih dari satu persen.

(ulf)

(rhs)