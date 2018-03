JAKARTA – Rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) mengenakan tarif impor untuk baja dan aluminium menuai kritik dari banyak kalangan. Kebijakan ini dikhawatirkan bisa memicu perang dagang.

Dana Moneter Internasional (IMF) ikut berkomentar mengenai rencana yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump itu. Juru Bicara IMF Gerry Rice mengingatkan bahwa langkah pembatasan impor tersebut akan menyebabkan kerusakan ekonomi di AS dan negara-nega ra mitra dagangnya.

“Pembatasan impor yang diumumkan Presiden AS Donald Trump kemungkinan akan menyebabkan kerusakan (ekonomi) tidak hanya di luar AS, tapi juga terhadap ekonomi AS sen diri, termasuk sektor manufaktur dan konstruksi yang merupakan pengguna utama aluminium dan baja,” ujarnya akhir pekan lalu.

IMF khawatir tindakan yang direncanakan AS itu akan memperluas keadaan di mana negara-negara menggunakan alasan keamanan atau me lindungi kepentingan nasional untuk membenarkan pembatasan impor berbasis luas. IMF mendesak negara-negara terkait untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan tanpa harus melakukan tindakan pembalasan.

“Kami mendorong AS dan mitra dagangnya untuk bekerja sama secara konstruktif untuk mengurangi hambatan perdagangan dan menyelesaikan perselisihan perdagangan tanpa menggunakan tindakan darurat tersebut,” ucapnya.

Pada Kamis 1 Maret 2018, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa dia berencana mengenakan tarif sebesar 25% untuk impor baja dan 10% untuk produk aluminium.

Hambatan dagang yang dirancang untuk melindungi produsen Amerika dari produk asing yang lebih murah itu rencananya akan diumum kan secara resmi pekan ini. Trump tidak menjelaskan apakah tarif tersebut hanya akan menyasar negara-negara tertentu, tetapi pengumuman itu menimbulkan kecaman di antara sekutunya seperti Kana da, Uni Eropa, Meksiko dan Australia serta China sebagai penghasil baja terbesar di dunia.

Uni Eropa (UE) misalnya menyatakan mempertimbangkan untuk melakukan tindakan balasan jika rencana AS tersebut direalisasi. Lalu Prancis menyatakan bahwa bea masuk tersebut tidak dapat diterima, demikian halnya dengan Jerman yang menya takan penolakannya.

“Kami sepenuhnya mendukung Komisi Eropa,” kata juru bicara Kanselir Jerman Steffen Seibert kepada wartawan di Berlin. “Tidak ada seorang pun yang menginginkan perang dagang,” ucapnya.

China juga mendesak Trump untuk mengekang diri dan Kanada sebagai pemasok baja dan aluminium terbesar ke AS menyatakan akan melakukan pembalasan jika produknya terkena tarif AS.

Direktur Jenderal Orga nisasi Perdagangan Dunia (WTO) Roberto Azevedo turut menyatakan keprihatinannya dengan rencana itu. "Potensi eskalasinya nyata seperti yang telah kita lihat dari tang gapan awal berbagai pihak lain,” kata Azevedo dalam sebuah pernyataan, “Tidak ada yang meng inginkan perang dagang. WTO akan memantau situasi ini secara saksama,” imbuhnya. (Inda/Ant/Sindonews)

