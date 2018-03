JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno akan mengerakkan perekonomian di Jakarta dengan berbasis budaya dan berbasis kreasi budaya Betawi.



"Harapan kita ini akan menggerakkan ekonomi berbasis budaya, berbasis kreasi kebudayaan Betawi dan Insya Allah nanti akan menciptakan peluang usaha dan menumbuhkan lapangan pekerjaan," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, usai meninjau Bazar One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE), Senin (5/3/2018).



Bazar OK OCE ini melahirkan gerakan One Kecamatan Ondel Ondel Betawi (OK OB) yang merupakan satu varian dari OK OCE.



"Kita sudah lihat sendiri ada 75 kreasi Betawi yang dipertontonkan hari ini di blok G dan kita harapkan ini jadi embrio di gedung-gedung lain dimana utilisasinya masih bisa dioptimalisasikan," kata Sandiaga.

Gedung-gedung itu dapat membuka kesempatan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jangan seperti di kawasan Melawai, dimana gedung-gedungnya menutup diri, perumahan yang mestinya jadi perumahan diubah jadi kantor.



"Tidak membuka untuk UMKM akhirnya kebutuhan dari UMKM dan kebutuhan dari pada karyawan dan pengunjung disana tidak tersalurkan. Akhirnya para UMKM tidak tertata dengan baik," kata Wagub.

Dengan gerakan seperti itu akan didorong, diberikan dukungan, supaya layanan produk-produk yang berkualitas kreasi Betawi baik itu kuliner, fashion, maupun ekonomi kreatif lainnya bisa mendapatkan tempat dalam pembangunan di Jakarta ke depan..



"Kalau produk UMKM pengen ikut bergabung, ada booth (gerai) OK OCE tadi untuk pendaftaran. Silahkan didaftarkan melalui okoce.me, tapi kalau mau datang langsung, ada boothnya. Tiga hari kedepan di Blok G," kata Sandiaga.

(ulf)

(rhs)