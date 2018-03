NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada  perdagangan Selasa waktu setempat usai perundingan antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Di sisi lain, investor masih mencermati rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif pada impor baja dan aluminium.



Terpantau, tiga indeks utama menguat bersama. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 108,53 poin atau 0,44% ke 24.983,29. Indeks S & P 500 naik 10,17 poin atau 0,37% ke 2.731,11. Sementara Indeks Komposit Nasdaq bertambah 35,81 poin atau 0,49% ke 7.366,51.





Sementara pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat, saham-saham di Wall Street menghapus kerugian awal perdagangan menjadi ditutup lebih tinggi, karena kekhawatiran pasar atas potensi perang dagang berkurang.



Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 336,70 poin atau 1,37% menjadi berakhir di 24.874,76 poin. Indeks S&P 500 meningkat 29,69 poin atau 1,10% menjadi ditutup di 2.720,94 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 72,84 poin atau 1,00% menjadi 7.330,70 poin.

Sebelumnya, Presiden Trump mengatakan bahwa dia akan mengenakan tarif 25% untuk produk impor baja dan 10% untuk aluminium pada awal minggu berikutnya.



Banyak yang khawatir bahwa rencana pengenaan tarif impor tersebut akan meningkatkan prospek perang dagang dan merugikan ekonomi AS

